طريقة عمل الكريم شانتيه في البيت

كتب: هن - 05:12 ص | الأحد 26 يوليو 2020

يدخل الكريم شانتيه في عمل الكثير من الحلويات، وتزيينها سواء الشرقية أو الغربية، ويباع عادة في أكياس جاهزة، ويجرى تحيره باللبن المثلج، ولكن بطريقة بسيطة ومكونات متفورة في المطبخ يمكنك عمل بديل الكريم شانتيه الجاهز، في البيت، بالخطوات التالية. المقادير بياض 2 بيضة. قالب زبد غير مملح. 2 ملعقة صغيرة فانيليا. بشر نصف ليمونة. كوب سكر بودرة. Advertisements طريقة عمل كريم شانتيه في البيت يوضع بياض البيض في الخلاط مع بشر الليمون والفانيليا. يخفق الخليط حتى يصبح المزيج كريمي. يضاف السكر تدريجيا مع استمرار في الخفق. تضاف الزبدة ويخفق مجددا حتى يتماسك الخليط. يوضع الكريم شانتيه في الثلاجة بعد تغطيته. يترك لحين الاستخدام وستكون لديك قشطة رائعة.

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