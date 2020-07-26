6 طرق لحرق دهون لحمة العيد

أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المُبارك، وتبدأ العديد من السيدات خلاله بتقديم أشهى الأصناف وأطباق اللحوم الحمراء بأنواعها، والتي من شأنها لها قدرة كبيرة على زيادة الوزن، بسبب ما تحويه من سعرات حرارية عالية، ونسبة دهون مرتفعة.

الأمر الذي يتطلب حرق الدهون الناجمة من تلك الوجبة الدسمة، التي تتناولها على مدار أيام العيد.

ومن جانبها تقدم ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية العلاجية لـ "هُن" طرق حرق دهون لحمة العيد من خلال ما يلي:

1- طهي اللحمة بمجموعة من التوابل تساعد في حرق الدهون مثل الشطة والبهارات والكمون والجنزبيل والقرفة والبابريكا والكاري.

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2- تجنب تناول الكافيين مع الدهون، لذا أحرص على تجنب تناول شرب فنجان شاي يحتوي على سكر بعد وجبة فتة ولحمة، حيث يؤدي ذلك لمشكلة كبيرة في الهضم قد تتطور إلى القولون العصبي، فضلا عن حرمان الجسم من الاستفادة من البروتين بشكل كافٍ لبناء العضلات.

3- ضرورة التحرك بين الوجبات وتجنب النوم بعد الوجبة للمساعدة على الهضم.

4- تناول كوب شاي أخضر بعد وجبة الفتة والرقاق واللحمة، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة ويساعد على حرق الدهون.

5- تناول كميات كبيرة من الماء خلال تناول الوجبات، لما يساعد على الشبع، والحرق دون أن يسبب كرش أو بطن" مثلما يعتقد البعض.

6- تجنب تناول وجبة اللحوم في العشاء وقبل النوم، ويفضل أنها تكون في الإفطار أو على الأكثر في الساعة الثالثة، أما وجبة العشاء فيفضل أن تكون خفيفة مثل تناول كوب زبادي وقطعة فاكهة.