طريقة عمل المكرونة بالجبنة

كتب: هن - 02:51 ص | الأحد 26 يوليو 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل مكرونة بالجبنة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة في المنزل. مقادير عمل مكرونة بالجبنة مكرونة مسلوقة جبن موتزاريلا جبن رومى مبشورة جبن بيضاء 5 بيضات 1 كوب لبن Advertisements 2 ملعقة كبيرة دقيق ربع كوب زيت ملح فلفل أسود 1 كوب بقدونس مفروم بصل مفروم طريقة عمل مكرونة بالجبنة يخلط اللبن مع الزيت والبيض والدقيق ثم تضاف الجبن البيضاء ثم الرومي والبقدونس والبصل ثم تضاف المكرونة ورشة ملح وفلفل أسود. يدهن قالب بايركس بالزيت. يصب المحتوى في القالب ثم تضاف الجبن الموتزريلا على الوجه. تزج بالفرن حتى تمام التسوية ثم تقدم.

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