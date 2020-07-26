طبيبة تقدم 15 نصيحة لتجنب الموجة الثانية من كورونا: تجنبوا التدخين

صحة

حالة من الاطمئنان بدأت تسود بين المواطنين مع انخفاض عدد مصابي وضحايا فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي سبب في تخلي البعض عن الإجراءات الاحترازية أبرزها خلع الكمامة الوقائية، وفي الوقت ذاته ما زالت تحذيرات الأطباء ووزارة الصحة بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وتعليقًا على ذلك، أكدت الطبيبة أسماء النمر، أخصائية أمراض الصدر والدرن بمستشفى العزل العباسية، على عدم خلع الكمامة الوقائية من فيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي، رغم انخفاض عدد المصابين بالفيروس اللعين.

وأوضحت "النمر" في حديثها لـ"هن"، أنه حينما يتم الإعلان عن توافر تطعيم أو لقاح ضد فيروس كورونا، يمكن في هذه الحالة يبدأ الاستغناء عن ارتداء الكمامة الوقائية، وأيضًا إذ تم الإعلان عن أن الفيروس أصبح فيروسا موسميا مثل الإنفلونزا.

15 نصيحة تفاديا للموجة الثانية من كورونا

وقدمت "النمر" نصائح لا بد من الالتزام بها تفاديًا للإصابة وتجنبًا لحدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد:

- يجب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

- الالتزام بارتداء الماسك خارج المنزل خصوصًا فى الأماكن المزدحمة.

- تجنب تناول الطعام والمشروبات في المطاعم والكافيهات.

- تجنب الذهاب إلى الكافيهات والمقاهي.

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- تجنب التدخين.

- تجنب الأماكن التي يجتمع بيها الشباب مثل صالات البلياردو والبلايستيشن.

- تجنب الذهاب إلى المصايف، إلا إذ كنت تمتلك شاليها خاصا أو تأجير منزل ولا بد من التطهير واستخدام الأدوات الشخصية فقط.

- عدم الذهاب إلى صالات الجيم.

- في حال ظهور أي علامات للإعياء والتعب يجب استشارة الطبيب فورًا وتطبيق العزل المنزلي.

- تجنب التجمعات الأسرية خصوصًا في حال وجود شخص لديه أمراض مزمنة.

- يجب تناول التغذية الجيدة والمشروبات الصحية وممارسة الرياضة بالمنزل.

- الاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس قبل العاشرة صباحًا أو بعد الرابعة عصرًا

- الاهتمام بتطهير وتنظيف المنزل بصفة دورية.

- الالتزام بغسيل الأيدي لمدة لاتقل عن 20 ثانية بصفة دورية.

- الالتزام بالنوم ليلًا لمدة لاتقل عن 8 ساعات.