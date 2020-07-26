"ليس الصابون فقط".. طرق طبيعية للتخلص من رائحة العرق في الصيف

صحة

تزداد رائحة العرق بشدة خاصة في فصل الصيف، ما تسبب قلقا وإزعاجا وكذلك شعور بالإحراج، حيث تستمر مشكلة رائحة الجسم الكريهة كثيرًا في الصيف عندما تتسبب الحرارة المرتفعة في التعرق المفرط.

يقول الخبراء إن التخلص من الشعر غير المرغوب فيه والاستحمام يعدان من أفضل الطرق للتخلص من تلك الرائحة، وتقدم روهيت باترا، طبيب الأمراض الجلدية في عيادة Dermaworld للعناية بالبشرة والشعر وفيفك ميهتا، طبيب الأمراض الجلدية في Pulastya Cadle Skin Laser Clinic، بعض النصائح للتخلص من العرق بحسب موقع "ويب مد" الطبي المتخصص.

الاستحمام مرتين في اليوم

الاستحمام مرتين في اليوم هو الحل الأمثل لأولئك الذين يتعرقون بشكل مفرط، إنه لا يبردك فقط خلال أشهر الصيف ولكنه يستهدف أيضًا رائحة جسمك.

اترك جسمك يجف قبل ارتداء الملابس

من الأفضل ترك جسمك يجف قبل ارتداء الملابس. امسح جسمك بشكل شامل بالمنشفة لتجفيف جسمك بشكل صحيح حيث يجذب البلل العرق بسهولة.

تخلص من الشعر غير المرغوب فيه

سواء كنت ترتدي ملابس ذات أكمام كاملة أو بلوزات وقمصان بلا أكمام، يجب عليك التخلص من الشعر غير المرغوب فيه خاصة تحت الإبط الذي قد يبدأ في إعطاء رائحة كريهة بسبب التعرق.

استخدام الصابون المضاد للبكتيريا

يساعد الصابون المضاد للبكتيريا على مقاومة البكتيريا في الجسم، ما يساعد على تقليل الرائحة الكريهة، ويجب أخذ نصيحة طبية من دكتور الأمراض الجلدية الخاص بك لتحديد الصابون حسب نوع جسمك، أخبرهم مسبقًا إذا كان لديك أي حساسية أو عدوى جلدية.

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الزيوت العطرية

استخدام الزيوت العطرية مثل اللافندر والنعناع والصنوبر هي أيضًا أفضل طريقة لتقليل رائحة الجسم، لا تمنحك هذه الزيوت رائحة لطيفة فحسب، بل تدوم لفترة أطول.

الليمون

يمكنك فرك الليمون على الأجزاء التي تفوح منها رائحة كريهة كثيرًا يمكن أن يساعدك هذا على تقليل الرائحة، يمكنك أيضًا عصر ليمونة في دلو والاستحمام بالماء، إنه الحل المثالي لتقليل الرائحة من القدمين.

تناول الطعام المناسب

يمكن أن يكون الطعام الدهني أو المقلي والطعام الحار أيضًا سببًا رئيسيًا وراء التعرق الشديد الذي يتحول إلى رائحة الجسم بعد فترة قصيرة.

ارتدِ الأحذية والأحذية المناسبة

لا ترتدي ملابس مصنوعة من النايلون أو المواد الاصطناعية لأنها تحتفظ بالعرق. ارتد ملابس قطنية فضفاضة ومريحة تساعد على تبخر العرق. ارتدي الجوارب القطنية أيضًا أثناء ارتداء الأحذية.

ضع مضادا للعرق مع مزيل العرق

مزيل العرق يغطي رائحة التعرق القوية ولكن يحتاج المرء أيضًا إلى مضاد للعرق للتحكم في العرق الشديد خلال النهار. مزيج من مضادات التعرق ومزيل العرق سيبقي رائحة جسمك جيدة.

الخل

الخل يساعد في موازنة مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة ما يخلق بيئة مضادة للبكتيريا، فهي واحدة من أفضل الطرق لوقف رائحة الجسم. ن

ظرًا لأن البكتيريا لا تعيش في الجو الحمضي، يمكنك رش بعض الخل في المناطق التي يكون فيها التعرق الشديد.