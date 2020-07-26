تجنبًا للإصابة بكورونا.. 5 أطعمة تجنبك زيارة طبيب الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يخشى الكثير من زيارة طبيب الأسنان تجنبًا للتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة في ظل استمرار تفشي الفيروس، لذلك يتبع البعض طرق تساهم في الحفاظ على صحة الفم والأسنان. ومن أهم تلك الطرق الالتزام ببعض الأطعمة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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