فاروق جعفر عن قصص حبه وزواجه: "الحياة ضحكت عليا"

علاقات و مجتمع

تصدر نجم الزمالك السابق، فاروق جعفر، محركات البحث خلال الساعات السابقة، بسبب تصريحاته الجدلية التي أطلقها عبر قناة الزمالك عن مجاملة الحكام للمنتخب والأندية المصرية المشاركة ببطولات أفريقيا. الأمر الذي أدى لانتفاضة واسعة من نجوم قطبي الكرة المصرية للرد على تصريحاته، التي أكد البعض أنها بعيدة عن الحقيقة.

فاروق جعفر، ابن قرية توماس وعافية في مركز نصر النوبة في محافظة أسوان، ملك النُص مثلما لُقب خلال لعبه للفريق الأبيض، بات متصدرا "التريند" لعدة ساعات بسبب تلك التصريحات.

"هُن" يسلط الضوء على ملامح من حياته الزوجية والعلاقات الاجتماعية التي حملت العديد من الأمور الجدلية أيضًا، خاصة مع وصول بعض التجارب الزوجية السابقة إلى ساحات المحاكم.

فاروق جعفر: حبيت بنت الناظر

في حوار سابق يعود لـ3 سنوات، كشف فاروق جعفر عن قصص حبه وزواجه خلال حديثه لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبو"، قائلًا: "أنا حبيت مرة وكانت بنت الناظر حبيتها ومكانش معايا فلوس أتجوزها".

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وتابع: "الحياة ضحكت عليا، يمكن ضحكتلي في شغلي لكن ضحكت عليا في حياتي الشخصية والزوجية".

وعن تفكيره في الزواج للمرة الأولى، أكد أنه كان مُعجبًا بإحدى الفنانات، إلا أن والدته رفضت الأمر مُطلقًا: "أمي طردتني أول ما قولتلها، وكانت فنانة أكبر مني".

وأكد أنه ظل يبحث عن زوجة مثل والدته طيلة حياته، قائلًا: "الست الحقيقية بالنسبة لي كانت أمي".

وعن تفاصيل حياته الاجتماعية، أوضح أنه بعد تجربتين زواج لايزال يعيش وحيدًا، مؤكدًا: "ولادي مش بييجوا أعياد ميلادي".

جدير بالذكر أن "جعفر" كان متزوجا من الفنانة رحمة، لكن وقع الانفصال بينهما، ثم تزوج من جيهان نبيل ولديهما سيف وجينا.