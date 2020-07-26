- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ساو باولو ترجئ كرنفال 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس بلدية ساو باولو، برونو كوفاس، إرجاء كرنفال أكبر مدينة في البرازيل إلى أجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا المستجد، في حين تدرس ريو دي جانيرو هذا الاحتمال.
وقال كوفاس لدى إعلانه تأجيل أكبر احتفالات سنوية في المدينة «كل مدارس السامبا وفرق بلوكوس (عروض في الشارع) بالكرنفال تدرك أنه يستحيل تنظيم الكرنفال في فبراير المقبل». وأضاف أن الموعد الجديد للكرنفال لم يحدد بعد.
وتُعد ولاية ساو باولو برمتها الأكثر تضرراً من جائحة «كوفيد-19»، التي تسببت في وفاة 20 ألفاً و894 شخصاً فيها، وإصابة أكثر من 452 ألفاً. ويُعد كرنفال مدينة ساو باولو البالغ عدد سكانها 12 مليوناً من الأهم في البرازيل. واستقطبت النسخة الأخيرة منه 120 ألف شخص أتوا لرؤية مدارس السامبا التي تقدم عروضاً مميزة.
أمّا مسيرات «بلوكوس» الموسيقية الراقصة التي تعم الشوارع على مدى أسابيع، فتابعها أكثر من 15 مليون شخص بحسب رئيس البلدية. وفي ريو دي جانيرو، التي تشهد أكبر كرنفال في البرازيل يستقطب ملايين السياح سنوياً، أعلنت خمس مدارس سامبا رئيسة قبل فترة قصيرة رغبتها في إرجاء المهرجان. وقالت إنها تتمنّى عدم تنظيم الكرنفال طالما اللقاح غير متوافر. وأدى الوباء حتى الآن في البرازيل إلى وفاة أكثر من 84 ألف حالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ساو باولو ترجئ كرنفال 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.