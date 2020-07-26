الامارات | تجنبي سكر الحمل ببرنامج طعام

شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبي سكر الحمل ببرنامج طعام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سكر الحمل هو ارتفاع مستوى السكر خلال الحمل، وعادة ما تظهر أعراضه في وقت متأخر من الحمل، كالثلث الأخير مثلاً، حيث يصيب نحو 4% من الحوامل، وغالباً ما يظهر لدى الأمهات اللاتي لم يكن مريضات بالسكري.

التغيّرات التي تحدث للمرأة في أثناء الحمل، سواء كانت هرمونية أو غير ذلك، قد تجعل بعض النساء أقل قدرة على إفراز الأنسولين الطبيعي بشكل جيد، عندما تكون كمية الأنسولين قليلة، أو يكون الجسم غير قادر على امتصاصه بشكل جيد، ترتفع نسبة الجلوكوز في الدم. وهناك أطعمة يمكنها الوقاية من سكر الحمل، مثل الفاكهة والخضراوات الورقية والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، كالقمح والشعير والمكسرات.

وليس لسكر الحمل أعراض واضحة، لذلك يمكن فقط تشخيصه عن طريق تحليل الدم، ونادراً ما يمكن تشخيص سكر الحمل من الريق الناشف أو كثرة التبول، لأنها أعراض متلازمة مع الحمل أيضاً. لذلك عليكِ اتباع هذه النصائح الغذائية:

• لكي تحافظي على نظام غذائي صحي يقيك من الإصابة بسكر الحمل، عليكِ بتقليل معدل استهلاكك اليومي من السكر والحلويات والنشويات، مثل: البطاطس والبطاطا والمعكرونة.

• تناولي المياه بمعدل ثلاثة لترات على الأقل يومياً، وتجنبي تناول المياه الغازية والكافيين والعصائر المليئة بالسكريات.

Advertisements

• تناولي الخضراوات الورقية كالجرجير والخس والبروكلي والسبانخ، كمصدر جيد للحديد والبروتين والأطعمة الغنية بالألياف.

• تناولي الدجاج المشوي في الفرن مع الخضراوات السوتيه، ومنتجات اللحوم دون دهون.

• المأكولات البحرية المسموحة في فترة الحمل مهمة جداً، لإمدادك بـ«الأوميجا 3» والبروتين وتغذيتك أنتِ والجنين.

• تناولي الفاكهة بمختلف أنواعها قدر الإمكان، خصوصاً التي تحتوي على مياه كالبطيخ والكانتلوب.

• تابعي زيادة وزنك باستمرار، وكذلك مستوى ضغط الدم، ومارسي رياضة خفيفة كالمشي الهادئ لمدة قليلة يومياً، للحفاظ على صحتك وصحة جنينكِ بعيداً عن سكر الحمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news