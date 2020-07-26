الامارات | ولادة نمر سومطري في حديقة بولندية

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شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة نمر سومطري في حديقة بولندية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ولد نمر سومطري، وهو نوع مهدّد بخطر الاندثار الشديد، بحديقة حيوانات في بولندا. ورأت أنثى النمر النور، خلال فترة الحجر في 20 مايو الماضي بحديقة الحيوانات في فروتسواف جنوب غرب بولندا، لكن لم يكشف عن ولادتها إلا الآن.
وتنتمي والدتها (نوري - سبع سنوات) ووالدها (تنجا - 11 سنة) إلى برنامج عالمي يهدف إلى إنقاذ هذا النوع. ودعت حديقة الحيوانات روّاد الإنترنت إلى المساعدة على إيجاد اسم لصغير النمر.
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