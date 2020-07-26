الامارات | «القلب الكبير» تواصل حملة «مسافة أمانهم» بمبادرة «كسوة العيد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «القلب الكبير» تواصل حملة «مسافة أمانهم» بمبادرة «كسوة العيد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن استكملت المرحلة الأولى من حملة «دعمك لهم مسافة أمانهم»، أطلقت «مؤسسة القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً، المرحلة الثانية من الحملة بمبادرة إنسانية جديدة تحت شعار «كسوة العيد»، مستهدفة من خلالها أطفال الأسر المتضررة جرّاء جائحة فيروس «كورونا» المستجد المقيمين في الإمارات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بهدف جمع التبرعات لشراء ملابس ترسم الابتسامة على وجوههم احتفالاً بهذه المناسبة.

ووجّهت المؤسسة دعوة إلى أصحاب الأيادي البيضاء من المؤسسات والأفراد، للمشاركة في المرحلة الثانية من الحملة، التي أطلقتها قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في أبريل الماضي.

وتهدف المرحلة الثانية من الحملة إلى توفير الدعم لـ1500 طفل، إذ يضمن التبرع بمبلغ 200 درهم إدخال الفرحة على قلب طفل واحد وكسوته بثياب جديدة، ويمكن للراغبين في التبرع لكسوة أكثر من طفل واحد.

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وفتحت الحملة باب التبرع خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليو، عبر الرابط التالي https:/‏/‏tbhf.ae/‏covid19-ar/‏، فضلاً عن إرسال رسالة قصيرة إلى 7788 عبر Etisalat، ورسالتين متتاليتين على الرقم 9968 عبر Du.

وتتيح التبرع عبر التحويل المصرفي، من خلال مصرف الشارقة الإسلامي عبر الرمز الدولي للتحويل: AE040410000011430430020، والشيكات، والدفعات الإلكترونية، أو النقدية المباشرة، من خلال التواصل مع المؤسسة عبر الهاتف 065941283، كما يمكن للمتبرعين تقديم إسهاماتهم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: https:/‏/‏tbhf.ae/‏.

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