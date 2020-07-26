الامارات | موعد جديد لإطلاق «أريان 5»

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد جديد لإطلاق «أريان 5» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجّل إطلاق الصاروخ الأوروبي «أريان 5» الذي كان مقرراً بعد غدٍ، إلى يوم الجمعة المقبل «للقيام بعمليات تدقيق فني إضافية»، كما أعلنت الشركة الفرنسية «أريانسبايس» أمس. وسيحمل الصاروخ الأوروبي ثلاثة أقمار اصطناعية لشركتي التشغيل «إنتلسات» و«بي-سات». وستكون عملية الإطلاق هذه الثالثة لصاروخ «أريان 5» هذا العام. وسبق لشركة «أريانسبايس» أن أرجأت مطلع يوليو الجاري إطلاق الصاروخ الأوروبي «فيغا» وهو نسخة أصغر عن «أريان»، بسبب الأحوال الجوية غير المواتية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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