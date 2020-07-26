الامارات | 5 إرشادات عند الانتقال لمنزل جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات عند الانتقال لمنزل جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرضت جائحة «كورونا» مجموعة واسعة من التغييرات على أسلوب الحياة بشكل عام، فباتت طريقة تعاطينا مع تفاصيل الحياة اليومية مرتبطة بالإجراءات الاحترازية، ومن هذه التفاصيل هي الانتقال إلى منزل جديد. حيث يعدّ الانتقال إلى منزل جديد أمراً آمناً في الحالات العادية، لكنه فعل يتطلب كثيراً من الإجراءات الاحترازية في ظل «كورونا»، وهنا يقدم لنا نائب رئيس أول لشؤون إدارة علاقات العملاء وإدارة المرافق والمشاريع العقارية في شركة «أرادَ»، ناصر برهوم، خمس خطوات أساسية للانتقال إلى منزل جديد بشكل آمن، يضمن الصحة والسلامة في ظل «كورونا»:

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