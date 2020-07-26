الامارات | 6 فنانين يعرضون قطعاً مستوحاة من جمال غابات المانجروف

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فنانين يعرضون قطعاً مستوحاة من جمال غابات المانجروف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع اليوم العالمي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف الذي يصادف 26 يوليو، أعلنت مؤسسة «مانجروفز فور مانكايند»، وهي مؤسسة بيئية اجتماعية مقرها الإمارات تعمل للحفاظ على النظم البيئية لغابات المانجروف في كل المدن الساحلية حول العالم، عن إطلاق معرض فني رقمي عبر الإنترنت، لعرض مجموعة من القطع الفنية المستوحاة من جمال غابات المانجروف، وارتباطها بالحياة الإنسانية، والتي أبدعها ستة فنانين محليين.

وتأتي المبادرة بالشراكة مع متجر «بلومينغديلز» بهدف رفع الوعي البيئي والاجتماعي بأهمية النظم البيئية لغابات المانجروف، من خلال الإبداع الفني في المجتمعات المحلية.

وسينطلق عرض مجموعة الأعمال الفنية على الموقع الإلكتروني لـ«بلومينغديلز» ابتداءً من السادس من أغسطس المقبل بتنسيق من الفنانة التشكيلية والباحثة في تاريخ الفن علياء زعل لوتاه. وستضم قائمة الفنانين المشاركين فاطمة لوتاه، وروبن شيسليت، وأحمد سعيد العريف الظاهري، ودانة قمبر، ومينا المحيربي، وغانم مبارك. وستوجه عائدات بيع المجموعة الفنية لدعم الفنانين المحليين، ومبادرات زرع غابات المانجروف.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس المشارك لمؤسسة مانجروفز فور مانكايند: «سعداء بإطلاق المبادرة الفنية والبيئية المبتكرة التي نسعى من خلالها لزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على أشجار المانجروف وزيادة رقعة الغابات المزروعة بهذه الشجرة المميزة، من خلال الاستفادة من إبداعات الفنانين المحليين الذين يستوحون أعمالهم الفنية من جمال غابات المانجروف، وانتشارها في مختلف سواحل دولة الإمارات». وأضافت «يأتي هذا المعرض الرقمي استكمالاً لحملة (ارسمها خضراء) التي أطلقناها أخيراً، لتشجيع الفنانين المحليين على إبداع أعمال جديدة مستوحاة من غابات المانجروف ومشاركتها مع العالم، والمساهمة بالوقت نفسه في الحفاظ على البيئة».

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من جانبها، قالت المؤسس المشارك للمؤسسة، أحلام البلوكي: «نسعى من خلال المعرض إلى دعم مشروعات زراعة أشجار المانجروف كجزء من سلسلة مشروعاتنا المتخصصة بهذا القطاع البيئي، ودعم فنانينا المحليين المبدعين في الوصول لآفاق عالمية»، مشيرة إلى أن المبادرة تعكس الدور الذي يتمتع به الفنانون في نشر الوعي البيئي، وتشجيع التأثير الإيجابي في المجتمع.



شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان:

• «نسعى من خلال المبادرة الفنية والبيئية المبتكرة لزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على أشجار المانجروف».

• المبادرة تعكس دور الفنانين في نشر الوعي البيئي.

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