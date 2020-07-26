الامارات | إلغاء أكبر معرض حِرفي إفريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء أكبر معرض حِرفي إفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغي المعرض الدولي للفنون الحِرفية في واغادوغو، وهو من أكبر الملتقيات الإفريقية، بسبب جائحة «كوفيد-19»، بعدما كان مقرراً أن يقام نهاية العام الجاري في بوركينا فاسو.

وقال المدير العام للمعرض، درامان تو، في بيان: «نظراً إلى التطور المقلق المتواصل لمرض (كوفيد-19) في بوركينا فاسو والعالم، ألغيت الدورة الـ16 من المعرض، التي كانت مقررة أساساً من 29 أكتوبر إلى الثامن من نوفمبر 2020».

Advertisements

وكانت دورة 2020 ستنظم بمشاركة 3000 عارض و300 طرف مشارك. وأوضح تو أن الموعد الجديد للمعرض «سيعلن لاحقاً».

ومنذ تأسيسه عام 1984 ألغي المعرض مرة واحدة عام 2014 بسبب فيروس «إيبولا». وسجلت في بوركينا فاسو البلد الفقير الواقع في غرب إفريقيا، 1081 إصابة أدت إلى 53 حالة وفاة، كما أظهرت حصيلة رسمية، أول من أمس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news