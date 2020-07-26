الامارات | عزيز الباكستاني في عمر الـ 103 ينتصر على «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الباكستاني في عمر الـ 103 ينتصر على «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أقارب باكستاني يبلغ من العمر 103 أعوام وأطباء، إنه تعافى من مرض «كوفيد-19»، ليصبح من بين أكبر الناجين سناً من المرض في العالم.

وخرج عزيز عبدالعليم، وهو من سكان قرية في منطقة شيترال الجبلية الشمالية، الأسبوع الماضي من مركز لعلاج الحالات الطارئة، بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته في أوائل الشهر الجاري.

وقال أحمد، نجل عبدالعليم: «كنا نشعر بالقلق عليه نظراً لسنه، لكنه لم يكن منزعجاً على الإطلاق». ونقل أحمد عن والده قوله إنه مر بالكثير في حياته، وإنه لم يشعر بالخوف من الفيروس. لكنه لم يكن مرتاحاً، على الرغم من ذلك، للبقاء في العزل. وأضاف أحمد، أن والده كان يعمل نجاراً حتى السبعينات من العمر، وتوفيت في حياته ثلاث زوجات وتسعة من الأبناء والبنات، مضيفاً أن أباه انفصل عن زوجته الرابعة وهو متزوج حالياً من الخامسة.

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