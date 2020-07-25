محمد اسماعيل - القاهرة - أحتفل النجم المصري محمد صلاح، بحصوله مع فريقه ليفربول، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. "بريميرليج"، وذلك بصحبة أسرته المكونة من الزوجة ماجي محمد، وأبنته الكبرى مكة، وأبنته الصغرى كيان في أول ظهور لها منذ ولادتها، مع أسرة النجم المصري.

ونشر النجم المصري صور مع أسرته داخل ملعب أنفيلد، بجانب كأس "بريميرليج" على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر". ظهرت ماجي بإطلالة أنيقة إذ ارتدت بلوزة طويلة باللون الأسود مطرزة بالذهبي، واختارت غطاء للشعر باللون الأبيض، وحذاء وحقيبة بنفس اللون. وبلوك حيوي ظهرت أبنته الكبرى مكة، إذ ارتدت تيشيرت باللون الأبيض مطبوع، وتنورة قصيرة متعددة الألوان.

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كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور لـ"كيان".. أسرة محمد صلاح تخطف الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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