تحذيرات ونصائح ..تعرف على حظك هذا الأسبوع من برجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفياً: تفكر في البعد عن شريكك، بسبب انعدام التفاهم بينكما، ولكن حاول التقريب بين وجهات النظر والبعد عن تصيد الأخطاء.

مهنياً: عليك الصبر والاجتهاد في عملك حتى تصل لما تريد.

-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: الأمور سوف تستقر إلى حد ما عاطفيا.

مهنياً: مشاكل مادية وقرارات يجب اتخاذها في مجال عملك، قد تشغل بالك هذه الأيام، مما يسبب لك الحيرة.

-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفياً: الانفعال قد يجرك إلى اتخاذ قرارات خاطئة والإنفصال عن شريك حياتك.

مهنياً: عليك أن تكون أكثر حكمة في مواجهة المصاعب التي تواجهك.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفياً: تشعر ببعض القوة والإصرار على حسم أمور العاطفية التي تشغل بالك منذ فترة.

مهنياً: تشعر بأنك تمر بالكثير من التوتر والضغط النفسي، نتيجة المسؤوليات.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفياً: تصرفاتك تؤثر في الحالة النفسية لشريك حياتك ومن حولك.

مهنياً: تشعر بعدم الراحة في مجال عملك، لذا ابحث عن عمل جديد.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفياً: حاول أن تتقرب من الطرف الآخر وتتفاهم معه أكثر من ذلك.

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مهنياً: تحتاج للراحة والنوم لضمان بدء يوم جديد بنشاط وحيوية وانجاز مهام عملك.

-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفياً: تشعر بأنك تمر بالكثير من الإحباطات في هذه الفترة، جراء المسؤوليات التي على عاتقك.

مهنياً: على مدار هذا الأسبوع، ستنفتح في وجهك أبواب الشهرة والنجاح، وبداية قوية جديدة في عملك.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفياً: ثقتك بنفسك قليلة هذه الأيام، وهذا ربما يجعلك تشعر بالشك في قدراتك أمام شريك حياتك.

مهنياً: بعيدا عن أصدقائك المقربين، أحد منتقديك السابقين يريد كسب صداقتك والتقرب منك مرة أخرى.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: تميل إلى السفر لأماكن بعيدة أو تخطط لرحلة إلى الخارج مع شريكك.

مهنياً: لديك مشكلة لا تستطيع حلها في عملك، ولكن يمكنك اجتيازها بالتفاؤل والثقة.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً: تفكر بجدية في توطيد علاقتك الحالية مع شريك حياتك.

مهنياً: لديك طاقة كبيرة، لذا بإمكانك أن تنجز العديد من المشاريع المهمة.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

عاطفياً: حاول التروي والتفكير جيدا قبل الدخول في أي علاقة جديدة.

مهنياً: تسعى إلى تحسين وضعك المالي بكل الطرق، وستحقق ذلك بداية هذا الأسبوع.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

عاطفياً: تشعر ببعض التوتر مع شريكك، لذلك حاول إيجاد حل وسط ومعالجة الوضع.

مهنياً: في هذا الأسبوع، عليك التأكد من نواية الطرف الآخر، قبل عقد أي اتفاق في العمل.