تحذيرات ونصائح ..تعرف على حظك هذا الأسبوع من برجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: تفكر في البعد عن شريكك، بسبب انعدام التفاهم بينكما، ولكن حاول التقريب بين وجهات النظر والبعد عن تصيد الأخطاء.
مهنياً: عليك الصبر والاجتهاد في عملك حتى تصل لما تريد.
-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: الأمور سوف تستقر إلى حد ما عاطفيا.
مهنياً: مشاكل مادية وقرارات يجب اتخاذها في مجال عملك، قد تشغل بالك هذه الأيام، مما يسبب لك الحيرة.
-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: الانفعال قد يجرك إلى اتخاذ قرارات خاطئة والإنفصال عن شريك حياتك.
مهنياً: عليك أن تكون أكثر حكمة في مواجهة المصاعب التي تواجهك.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: تشعر ببعض القوة والإصرار على حسم أمور العاطفية التي تشغل بالك منذ فترة.
مهنياً: تشعر بأنك تمر بالكثير من التوتر والضغط النفسي، نتيجة المسؤوليات.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: تصرفاتك تؤثر في الحالة النفسية لشريك حياتك ومن حولك.
مهنياً: تشعر بعدم الراحة في مجال عملك، لذا ابحث عن عمل جديد.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: حاول أن تتقرب من الطرف الآخر وتتفاهم معه أكثر من ذلك.
مهنياً: تحتاج للراحة والنوم لضمان بدء يوم جديد بنشاط وحيوية وانجاز مهام عملك.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: تشعر بأنك تمر بالكثير من الإحباطات في هذه الفترة، جراء المسؤوليات التي على عاتقك.
مهنياً: على مدار هذا الأسبوع، ستنفتح في وجهك أبواب الشهرة والنجاح، وبداية قوية جديدة في عملك.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: ثقتك بنفسك قليلة هذه الأيام، وهذا ربما يجعلك تشعر بالشك في قدراتك أمام شريك حياتك.
مهنياً: بعيدا عن أصدقائك المقربين، أحد منتقديك السابقين يريد كسب صداقتك والتقرب منك مرة أخرى.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: تميل إلى السفر لأماكن بعيدة أو تخطط لرحلة إلى الخارج مع شريكك.
مهنياً: لديك مشكلة لا تستطيع حلها في عملك، ولكن يمكنك اجتيازها بالتفاؤل والثقة.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: تفكر بجدية في توطيد علاقتك الحالية مع شريك حياتك.
مهنياً: لديك طاقة كبيرة، لذا بإمكانك أن تنجز العديد من المشاريع المهمة.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفياً: حاول التروي والتفكير جيدا قبل الدخول في أي علاقة جديدة.
مهنياً: تسعى إلى تحسين وضعك المالي بكل الطرق، وستحقق ذلك بداية هذا الأسبوع.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفياً: تشعر ببعض التوتر مع شريكك، لذلك حاول إيجاد حل وسط ومعالجة الوضع.
مهنياً: في هذا الأسبوع، عليك التأكد من نواية الطرف الآخر، قبل عقد أي اتفاق في العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات ونصائح ..تعرف على حظك هذا الأسبوع من برجك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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