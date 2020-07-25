"آيه" تعلم أبناء السيدات المطلقات الرسم على القماش

ماما

استغلت وقت فراغها في تعليم الأطفال أشياء مفيدة وموهبة جديدة، هي الرسم على القماش، لشغل أوقات الأطفال في شيء مفيد، وهو ما فكرت فيه آية محمد، مدربة الرسم على القماش.

آية: بدأت أعمل فيديوهات تعليمية للأطفال

بدأت "آية" تعليم الأطفال كيفية الرسم على القماش من خلال مبادرة "بداية جديدة" لتأهيل المطلقات، حيث سعت إلى تأهيل أبناء المطلقات، "عملت الأطفال زي يرسموا على الهدوم وعلشان العيد قرب علمت الأطفال إزاي يرسموا خروف العيد".

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"ألوان قماش وفرش وبالته وكرتونة لشد القماش عليها"، أدوات مختلفة تستخدمها "آية" لتعليم الأطفال فن الرسم على القماش، وعن ردود أفعال الأمهات معها، "كانوا مرحبين بالفكرة جدا وشايفين إنها فكرة جديدة هتساعد أولادهم إنهم يشغلوا وقتهم ويستغلوا موهبتهم في حاجة مفيدة بدل ما يقضوا معظم وقتهم قدام التليفزيون أو ألعاب النت" وفق حديثها لـ"هُن".

سعادة عجزت عن وصفها عن ردود أفعال الأطفال معها والفرحة التي يشعرون بها، "الأطفال لما بيرسموا رسمة على الورق بيبقوا فرحانين جدا وفرحتهم أكيد بتبقى مضاعفة لو حولوا قطعة من هدومهم للوحة هما راسمينها".