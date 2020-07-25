باتون باليه بالسمسم هات.. شيما الحاج تظهر من جديد بصحبة حمو بيكا

علاقات و مجتمع

بين الحين والآخر، تظهر الفنانة الشابة شيما الحاج مع كل "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها تريند الأغنية الجديدة لمغني المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، والتي ظهر خلال كواليس تسجيلها وهو يتلعثم في نطق كلمة "باتون ساليه"، إلى "باتون باليه".

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ونشرت "الحاج" مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي بصحبة "بيكا"، قائلة: "بيكا اللي مكسر الدنيا، مصر كلها بتحبه".

وأضافت: "باتون باليه بالسمسم هات"، وحقق الفيديو أكثر من 4 آلاف مشاهدة فور نشره.

وكانت الحاج شاركت مؤخرًا متابعيها بإجاباتها على الاسئلة التي تلقتها عبر حسابها على "إنستجرام"، والتي كانت تدور حول حياتها الشخصية، وظهورها بالحجاب، والحديث عن خططتها عن أعمالها الفنية.

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