صلاح ينشر أول صورة لابنته الرضيعة "كيان" مع درع الدوري الإنجليزي

علاقات و مجتمع

شارك محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، عدة صور عقب الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الإنجليزي.

وأظهرت الصور التي شاركها اللاعب، صورة ابنته مكة، وهي تضع تاجا على رأسها، كما أظهرت الصورة الأخرى عائلة اللاعب كاملة، وهو بصحبة زوجته وابنتيه مكة وكيان الرضيعة.

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وظهرت ماجي زوجة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بصحبة ابنتيهما مكة وكيان، في مدرجات ملعب أنفيلد، الأربعاء الماضي.

جاء ذلك بعد أن منحت رابطة الدوري الإنجليزي، الإذن لعائلات اللاعبين، بحضور مباراة التتويج أمام تشلسي، ومراسم التتويج.

وظهرت زوجة الفرعون المصري داخل المدرجات ومعها ابنتهما مكة، كما حضرت مرام شقيقتها، ونجلة صلاح الصغرى "كيان"، في لقطة سريعة، حيث لم يتسن لهما المشاركة في الاحتفالات داخل الملعب، وفقا للبروتوكول الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي.