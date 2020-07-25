طرق الحفاظ على صحة العين في الصيف

يكثر التعرض لأشعة الشمس في فصل الصيف، التي قد تؤثر سلبًا على صحة العين، ويمكن أن تتعرض العين لالتهاب القرنية، وحرارة الصيف يسرع في شيخوخة عدسة العين، وقد يزيد خطر الإصابة بأمراض مثل إعتام عدسة العين، والضمور البقعي، ومن الأمور التي تساعد في الحفاظ على العين كما أوردها موقع "health line".

ارتداء النظارات الشمسية

ضع النظارات الشمسية المزودة بحماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، إذ يمكن أن يؤدي التعرض المتزايد للأشعة فوق البنفسجية إلى إتلاف البقعة، التي تقع قرب مركز شبكية العين والمسؤولة عن الرؤية المركزية والرؤية الملونة.

تقليل استخدام المكيفات

قد تؤدي الحرارة المرتفعة في الخارج والرياح الجافة المحملة بالأتربة إلى زيادة جفاف العين، والذي يزيد سوءاً مع الاستخدام المتزايد للتكييف في الصيف.

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ويعتبر الاستخدام المتكرر للدموع الصناعية أو قطرات العين الطريقة المثلى والأفضل للحد من جفاف العين، وللحفاظ على نضارة العينين.

تناول الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة

وتعد الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة من العوامل الضرورية للحفاظ على صحة العينين مثل فيتامين ج، ولوتين، وزياكسانثين، الموجودة بكثرة في البرتقال، والتوت، والخضروات الورقية، التي يمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي.

شرب كميات كبيرة من المياه

شرب الكثير من المياه ضروري للحفاظ على الوظائف والعمليات الحيوية لأجهزة وأعضاء الجسم.

تجنب العدسات اللاصقة

تجنب وضع العدسات اللاصقة عند السباحة، إذ يمكن أن تتسبب في مخاطر وآثار سلبية، تهدد صحة وسلامة العينين مثل القرحة والالتهابات.