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هؤلاء ممنوعون من تناول لحم العيد بسبب السعرات الحرارية

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صحة

أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، ويقبل كثيرون على تناول اللحم والفتة وغيرها من الأكلات الدسمة التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن، ما قد يسبب لهم العديد من المشكلات الصحية. 

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وقد يعتقد البعض أن قطعة اللحم الصغيرة لا تؤثر على النظام الغذائي، في حين أن البعض الآخر لا يعرف ما تحويه من سعرات حرارية. 

وتؤكد الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن قطعة اللحم الـ80 أو 100 جرام تعادل 250 إلى 300 سعر حراري.

أما الممنوعين من تناول اللحم في العيد، قالت ولاء أبو الحجاج، لـ"هن": إن "اللحوم حتى لو كانت مشفية من الدهون، تحتوي على نسبة دهون مشبعة، وبالتالي يجب على من لديهم مشاكل في القلب والشرايين والأوعية الدموية تجنب تناولها بكثرة".

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