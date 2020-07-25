داليا مصطفى مع شقيقتها بملابس البحر في الساحل

لايف ستايل

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها، بعدة صور جديدة تجمعها بشقيقتها شيماء، خلال عطلتهما الصيفية بمدينة العلمين في الساحل الشمالي.

وأظهرت الصور الثنائي بملابس البحر الصيفية على أحد الشواطئ، حيث اعتمدتا على ملابس بألوان زاهية، مع الشعر الكيرلي غير المُصفف.

وأظهرت الصور تقارب ملامح الثنائي بشكل كبير، وتفاعل معهما المتابعون بالقول: "شبه بعض أوي"، و"مين فيكم داليا مصطفى".

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جدير بالذكر أن الفنانة، قالت إنها تزوجت من الفنان شريف سلامة عام 2004، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "القاهرة تحكي" المذاع على قناة "العربية الحدث".

وذكرت أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة يوم زفافها، بسبب تأخرها الشديد عن حضور زفافها: "وصلت ساعتها 11 إلا تلت بسبب الصحفيين اللي كانوا موجودين بيصوروني، وكنت مكسوفة أقولهم امشوا، بس عيطت بعد كدا عشان عاوزه ألحق فرحي".

واستكملت "داليا" عن المواقف الطريفة التي شهدها حفل زفافها: "شريف بنطلونه اتقطع في آخر الفرح.. جه يقعد فاتقطع فكان عاوز الناس تمشي عشان يعرف يقوم ويمشي"، ووصفت "داليا" حفل زفافها بأنه كان أحلى يوم في حياتها.