سولاف فواخرجي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها الراحلة: ملاذي المفقود

علاقات و مجتمع

أحيت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، ذكرى ميلاد شقيقتها نهى، التي توفيت قبل 4 أعوام، في اللاذقية، غرب سوريا، عن عمر ناهز 48 عامًا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مشاركة صورة جمعت بينهن.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة قالت خلالها، "أختي التي رحلت، وملاذي المفقود، اشتاقك في ذكرى يوم ولادتك، بل اشتاقك في ولادة كل يوم".

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وتابعت الفنانة قائلةً "تحيا سوريا يارفيقة القلب، سوريا التي يحضنك ترابها، وتعانق روحك سماؤها".

الفنانة سولاف فواخرجي، تزوجت من الممثل السوري وائل رمضان، عام 1999، بعدما تعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل الجمل، وانفصلا لفترة عام 2004، وعادا مرة أخرى بعد فترة، ولديهما ولدان هما حمزة وعلي، وقد شاركها في مسلسل "الحسناء والعجوز"، وأجزاء من مسلسل "بقعة ضوء".