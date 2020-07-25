مع اقتراب عيد الأضحى.. دليلك للتعرف على اللحوم الفاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يلجأ الكثير إلى شراء اللحوم وتخزينها مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، ولكنها قد تفسد بفعل ارتفاع الحرارة أو سوء التخزين، وفي هذه الحالة تناولها يسبب التسمم الغذائي والذي يصاحبه الكثير من الأعراض المزعجة مثل آلام البطن والتعب العام والقيء والإسهال والحمى. وهناك علامات واضحة تكشف فساد اللحوم. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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