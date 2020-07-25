محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يلجأ البعض إلى اتباع طرق غير صحية لفقدان الوزن ولا يعلمون مدى خطورتها على الصحة، خاصة أن بعضها قد يهدد بالاختناق والعديد من مشاكل الجهاز الهضمي، كابتلاع القطن، وتناول الدودة الشريطية. وتتعدد تلك الطرق الغريبة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تناول الدودة الشريطية.. 5 طرق غريبة يتبعها البعض لفقدان الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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