ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللب الأبيض يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

اللب الأبيض من أكثر المسليات التي يتناولها الكثيرون، وهو مليء بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان،

وفيما يلي الفوائد الصحية للب الأبيض عند تناوله يوميا وفق ما نقل موقعا "healthline" و"whfoods".

1- مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة والمغنيسيوم والزنك والأحماض الدهنية، ما يساعد على تحسين صحة القلب.

2- يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة والرئة والبروستاتا وسرطان القولون والثدي.

3- يؤدي إلى تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد، وهي حالة تتضخم فيها غدة البروستاتا مسببة مشاكل في التبول.

4- يعد مصدرا مهما للألياف الغذائية، ما يحسن من أداء الجهاز الهضمي.

5- بذور اللب الأبيض تساعدك إذا وجهتك صعوبة في النوم، بسبب احتوائها على الحمض الأميني التربتوفان الذي يعزز الشعور بالراحة والنوم.

6- يساعد على خسارة الوزن من خلال تعزيز شعور الشبع.

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7- لاحتوائه على الزنك، يساهم في تحسين نوعية الحيوانات المنوية لدى الرجال.

8- يقلل من ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة، وهما عاملان يزيدان من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبسؤالنا للدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية عن فوائد اللب الأبيض، قال:

- اللب الأبيض من الأنواع الجيدة التي تحسن وظائف القلب والمشاكل التي تنتج عن اختلال دهون الدم.

- يحتوى على نسبة جيدة من البوتاسيوم، ما يساعد في ضبط وتقليل مستوى ضغط الدم.

- غني بالدهون التي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى أنه يساعد في رفع نسبة الكوليسترول الجيد (HDL).

- يساعد على التقليل من احتمالية تصلب الشرايين.

- يحتوى على نسبة جيدة من المواد المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى أوميجا3، ما يساعد في تحسين الذاكرة وأداء وظائف القلب.

ينصح حماد، بتناول كمية قليلة يوميا من اللب الأبيض أو فيما يعادل فنجان من القهوة، واختيار أنواع اللب غير المملحة.