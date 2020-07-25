الامارات | رحيل الفنان اللبناني مروان محفوظ في دمشق بعد إصابته بـ "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الفنان اللبناني مروان محفوظ في دمشق بعد إصابته بـ "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي اليوم، السبت، الفنان اللبناني مروان محفوظ في دمشق، بعد إصابته بفيروس كورونا. وكان الفنان الراحل قد أقام حفلاً في دار أوبرا دمشق، يوم 23 الماضي.

ومن أشهر أعماله: يا سيف على الأعداء طايل، خايف كون عشقتك، بعدك يا لبنان الأخضر، حكيولي الحكاية، طال غيابك، القميص المخملي، مدري كيف جنيت، حلوة العينين، طلي من الليل، حكيولي الحكاية، حالف لو شو ما صار، سرقني الزمان، غالي غالي يا وطني، يم الشال الليموني، لوما حاكيتك.

ونعت وزارة الثقافة السورية الفنان اللبناني وقالت في بيان "إن الراحل الذي جاء إلى سوريا بدعوة منها لإحياء حفل ضمن "مهرجان الثقافة تنتصر"، توفي إثر اصابته بفيروس كورونا.

وتمكن المرض من جسد الفنان اللبناني "وغدر به رغم ما أحيط به من رعاية واهتمام"، بحسب بيان وزارة الثقافة السورية، الذي أكد أن رحيل محفوظ "ضربة موجعة للفن الحقيقي، ستترك خلفها ثغرة لا تعوض... إسم مروان محفوظ سيعيش إلى الأبد في ذاكرة ذواقة الغناء العربي الأصيل".

يذكر أن الراحل مروان محفوظ مطرب لبناني عشق منذ الصغر الغناء والموسيقى، ودرس أصولهما على يد الأستاذ في المعهد الموسيقي في بيروت سليم الحلو.

وأطل من خلال برنامج" الفن هوايتي" الذي كان يقدمه رشاد الميمي على تلفزيون لبنان. وغنى محفوظ في هذا البرنامج لوديع الصافي "طل الصباح" وأغاني أخرى.

ومن هنا كانت انطلاقته نحو الاحتراف، إذ استدعاه الأخوان رحباني وضماه إلى فرقتهما، حيث شارك في أول عمل مسرحي في بعلبك "دواليب الهوا" عام 1965 من بطولة الشحرورة صباح والفنان نصري شمس الدين.

كما شارك في مهرجانات بيت الدين والأرز، إلى أن كان اللقاء مع زياد رحباني، حيث لعب مروان محفوظ البطولة في مسرحية "سهرية" إلى جانب الفنانة جورجيت صايغ وجوزيف صقر. وغنى في هذه المسرحية أغان لاقت شهرة واسعة منها: "يا سيف عالإعدا طايل" و"خايف كون عشقتك وحبيتك".

وغنى مروان محفوظ للعديد من كبار المؤلفين والملحنين، نذكر منهم: الأخوين رحباني، زياد الرحباني، وديع الصافي، فيلمون وهبي، إلياس رحباني، سهيل عرفة، جوزيف أيوب، عبد الفتاح سكر، وغيرهم.

Advertisements

ومن الشعراء: الأخوين رحباني، موسى زغيب، عبد الجليل وهبي، عيسى أيوب، بطرس ديب، غسان مطر، زياد رحباني، مصطفى محمود، وغيرهم..

اشترك مع الأخوين رحباني في كل المسرحيات التي قدماها من عام 1965 إلى عام 1973.

من بين هذه المسرحيات: دواليب الهوا، أيام فخر الدين، هالة والملك، الشخص، يعيش يعيش، صح النوم، ناس من ورق، المحطة، قصيدة حب، وغيرها.

بين أعوام 1969 و1974 عمل أيضاً مع المخرج ريمون حداد في بيت الدين مع مجموعة من الفنانين الكبار في مسرحيات كتبها إلياس الرحباني، إيلي شويري وغيرهم، وضمت هذه الأعمال الفنانين الكبار، أمثال: وديع الصافي، نصري شمس الدين، هدى حداد، جورجيت صايغ، ملحم بركات، أيلي شويري، مجدلا، لبيبة الشرقاوي، نديم برباري.

وسينمائياً، اشترك مروان محفوظ في فيلم الأخوين رحباني "سفر برلك" وقام ببطولة فيلم "فتيات حائرات" مع الممثلة إغراء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news