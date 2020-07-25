فتش عن الزوجة الثانية.. "حسام" أحرق زوجته وبناته و"منى" عذبت زوجها حتى الموت

علاقات و مجتمع

الارتباط بامرأة أخرى هي كلمة السر التي جمعت بين جريمتين الفارق بينهما أسبوع، ففي الأولى أراد الزوج الزواج من أخرى فأوقع نفسه في جريمة شيطانية إذ أنهى حياة أسرته بالكامل، وفي الثانية كان للزوجة مخططها الخاص، إذ ظلت تعذب زوجها حتى الموت.

ويرصد "هن" تفاصيل الجريمتين اللتين وقعتا في محافظتين مختلفتين، والفارق بينهما أيام معدودة، لكن السبب جاء واحدًا.

منى عذبت زوجها بمساعدة شقيقها حتى الموت

شعور بالقلق دب في نفس شقيقة "المرسي أحمد المرسي"، حينما انقطعت أخباره طيلة يومين متتالين، فذهب أشقاؤه لمنزله، الواقع في قرية ميت الخولي، بمحافظة الدقهلية، فكانت المفاجأة أنه عثر على شقيقهم، ذو الـ63 عامًا، في مسقط البيت متجردًا من ملابسه وآثار إصابات متفرقة في جسده، أدخلته في غيبوبة.

نُقل الرجل الستيني إلى مستشفى منية النصر المركزي، واتضح أنه يعاني من نزيف داخلي بالمخ، وتجمعات دموية بفروة الرأس، وعدم حركة في الأطراف السفلية "شبه شلل"، فاتهم أشقاء المجني عليه زوجته، بالتسبب فيما أصابه.

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وبحسب أقوال شقيقة المجني عليه، فإن شقيقها أخبرها حينما أفاق من الغيبوبة قبل وفاته، بأن زوجته وشقيقها، هم من فعلوا به ذلك، إذ سحلوه من ملابسه من الدور الثاني حتى المسقط، بعدما أخبرها أنه كان يستعد للزواج من امرأة أخرى، وكان موعد الزفاف الخميس الماضي.

وتمكنت مباحث منية النصر، من القبض على الزوجة وشقيقها، وتحرير المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة.

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حسام أحرق زوجته وأبنائه

وشهدت قرية العقال البحري الواقعة في محافظة أسيوط، مجزرة عائلية قبل قرابة الأسبوع، على يد الزوج الذي رغب في الزواج من سيدة أخرى.

مخطط شيطاني وضعه "حسام"، الذي ارتبط بعلاقة عاطفية بينه وبين امرأة أخرى، أفصحت له عن رغبتها في الانفصال عن زوجها والارتباط به، فسيطر على رأسه فكرة التخلص من عائلته.

وفي ليلة الواقعة حضر "حسام" إلى منزله، الذي يعيش فيه والدته وزوجته وبناته الثلاث، وحينما خلد المجني عليهن إلى النوم خنقنهن، وصحب والدته إلى غرفة أخرى خلاف التي كانت فيها وخنقها، ثم خنق بناته الأربع، لكن إحداهن كُتبت لها النجاة إذ غابت عن الوعي فقط، فتركها ظنًا بأنها توفت.

وحينما غابت المجني عليهن عن الوعي أشعل النار بعد ذلك بالمراتب التي كن ينمن عليها، وفي باقي العقار مستخدمًا أسطوانة الغاز، وتمكنت المباحث من القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

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