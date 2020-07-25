استشاري عن تعرض الرجال للعنف: لا نملك إحصائيات دقيقة.. محدش بيبلغ

أخبار من الوطن نيوز

قال الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي، إنَّ العنف الأسري يعني إلحاق الأذى بأي فرد من أفراد الأسرة سواء جسدي، نفسي، جنسي، أو حتى إهمال، لافتًا إلى أنَّ المشهور عن صور العنف الأسري هو الإهمال لكن للأسف الكثير لا يضع في اعتباره هذه النقطة.

استشاري نفسي: الزوج اللي يهمل زوجته.. ده بيمارس نوع من العنف ضدها

وأضاف الاستشاري النفسي، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "Mbc masr"، أنَّ "الزوج الذي يهمل زوجته ومبيقولهاش أي كلام أو بيتعامل معاها على أنّها كم مهمل في البيت فذلك في حد ذاته نوع من أنواع العنف الممارس على المرأة ولكن المجتمع المصري لم ينتبه لذلك سوي للعنف الجسدي الذي به ضرب وخلافه".

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وتابع أنَّ العنف الجنسي من الأشياء الموجودة كثيرًا بين المتزوجين ولكن للأسف يحرج الكثيروين من التحدث عنه رغم كونه شيئا شائعًا في الفترة الأخيرة خاصة بسبب مشاهدات الأفلام الإباحية المليئة بنماذج العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى أنَّ العنف من الممكن أن يكون تجاه المرأة والأطفال وكبار السن أو حتى تجاه الرجل ولكن المشاع هو العنف تجاه المرأة والأطفال وأقلهم كبار السن.

واستكمل أنَّه في حالة وجود عنف تجاه الرجل لا يتجهون للإبلاغ عن الواقعة إطلاقا، لذلك الإحصائيات الخاصة بالعنف تجاه الرجل غير دقيقة لأن هذا ينتقص من رجولة الرجل في نظر المجتمع.