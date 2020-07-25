أسسته مع صديقتها ورامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف عن تفاصيل مشروعها الجديد

علاقات و مجتمع

رغم أن الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، يحرصان دائمًا على إبعاد أبنائهما عن وسائل الإعلام، لكن تعتبر الابنة الكبرى "لي لي" هي الأكثر ظهورًا خاصة بعدما تحدثت عن مشروعها الجديد.

وكشفت "لي لي" عن تفاصيل مشروعها الجديد من خلال لقائها مع برنامج "The Insider"، المذاع على تليفزيون دبي، وكان المشروع هو الرسم على الملابس والأحذية والحقائب، فهي تحب الرسم منذ صغرتها، الموهبة التي اكتسبتها من والدها: "كنت برسم معاه ومن وأنا صغيرة وكنت بسأله على أي حاجة".

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وتابعت "لي لي"، بأنها دشنت صفحة عبر تطبيق إنستجرام، لمشروعها الجديد بالتعاون مع صديقتها "ناديا" وأنها بدأت في الرسم على الحقائب لبيعها، لكن والدتها نصحتها بالرسم على مقتنيات أصدقائها البسيطة في البداية حتى تنجح فكرتها.

وكان والدها الفنان أحمد حلمي هو أول الزبائن في مشروعها الجديد: "عملته الديزين بتاع جاكيت"، كما أن الفنان رامز جلال من زبائنها: "هو كان عاوز يعمل حاجة مجنونة.. مش مفهمومة وعملتله تصميم بألون كتير".

وعن الأسعار التي وضعتها: "لو ديزين لجزمة ممكن يبقى 450 جنيه.. لو حاجة بسيطة هتبقى أقل.. لو فستان ممكن يبقى أكتر شوية 800 مثلا".

ورغم موهبة "لي لي" في الرسم لكنها حتى الآن لم تتأكد إذ كانت تدرس الرسم أم لأ: "مش متأكدة إذ كنت هدرس رسم ولا لأ"، لكنها أكدت عدم اتجاهها للتمثيل: "لأ مجربتش ومش حاسة إن الموهبة موجودة عندي".