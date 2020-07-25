الامارات | 6 نصائح لحماية العين خلال أشهر الصيف الحارة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لحماية العين خلال أشهر الصيف الحارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم أن التعرض لأشعة الشمس يعد ضرورياً كمصدر رئيس وممتاز للحصول على فيتامين د، إلا أن عدم اتباع الإجراءات الاحترازية خلال فترة الصيف يمكن أن يؤدي للعديد من المخاطر، التي قد تؤثر بشكل سلبي على صحة العين؛ لأن تمضية وقت طويل مع التعرّض المباشر للشمس وحرارة الصيف يسرّع في شيخوخة عدسة العين الطبيعية، وقد يزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض كإعتام عدسة العين والضمور البقعي.

مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد حالياً، تصبح العين في خطر الإصابة بحروق الشمس، أو ما يعرف باسم التهاب القرنية الضوئي. ولذلك، فإنه من الضروري أخذ جميع الإجراءات الاحترازية عند الاستمتاع بكا الأنشطة الصيفية.

ويقدم استشاري جراحة طب العيون في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، الدكتور أفيناش جوربكساني، ست نصائح للحفاظ على صحة العين خلال فصل الصيف.

1- قم بارتداء النظارات الشمسية المزودة بحماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة؛ إذ يمكن أن يؤدي التعرض المتزايد للأشعة فوق البنفسجية إلى إتلاف البقعة، التي تقع بالقرب من مركز شبكية العين والمسؤولة عن الرؤية المركزية والرؤية الملونة.

2- قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في الخارج والرياح الجافة المحملة بالأتربة إلى زيادة جفاف العين، والذي يزداد سوء أعراضه مع الاستخدام المتزايد للتكييف خلال فترة الصيف. لذا تعد الطريقة المثلى والأفضل للحد من جفاف العين هو الاستخدام المتكرر للدموع الصناعية أو قطرات العين للحفاظ على نضارة العينين.

Advertisements

3- شرب الكثير من المياه ضروري جداً للحفاظ على الوظائف والعمليات الحيوية لأجهزة وأعضاء الجسم. وباعتبار أنه يتم فقد الكثير من السوائل خلال فترة الصيف عن طريق التعرق، فإنه من المهم جداً شرب الماء بكثرة لتعويض هذا الفقدان. كما يجب شرب ما يقارب لترين من الماء يومياً، خاصة عند تناول المشروبات المدرة للبول كالقهوة؛ إذ يعد الجفاف من الأسباب الرئيسة المسببة لتهيج العين؛ لذا فإن شرب الماء بشكل منتظم يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كبير خلال أشهر الصيف الحارة.

4- عندما يتعلق الأمر بمشكلة اعتلال الشبكية المرتبط بالسكري، فإن التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحي هما ببساطة الركائز الأساسية للعلاج. وتعد الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة من العوامل الضرورية للحفاظ على صحة العينين مثل: فيتامين ج ولوتين وزياكسانثين والموجودين بكثرة في البرتقال والتوت والخضروات الورقية، التي يمكن دمجها بسهولة في نظامك الغذائي.

5- تعد السباحة من أكثر الرياضات المحببة خلال فصل الصيف، ولكن مياه حمام السباحة لها أضرار كبيرة على صحة العينين. فالكلور والمحلول الملحي، الذي يوضع في حمامات السباحة، قد يترك أثراً سلبياً على صحة العينين. لذلك، يعد ارتداء نظارات السباحة ضروريا جداً كأفضل وسيلة لحماية عينيك من العديد من الأمراض والالتهابات.

6- واحدة من أهم الخطوات الاحترازية الواجب اتباعها عند ممارسة السباحة هي إزالة العدسات اللاصقة قبل السباحة؛ إذ يمكن أن يتسبب ارتداؤها في العديد من المخاطر والآثار السلبية، التي تهدد صحة وسلامة العينين كالقرحة والالتهابات. وتعد مياه الشاطئ أو حمام السباحة موطناً للعديد من الميكروبات، التي قد تسبب العديد من الالتهابات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news