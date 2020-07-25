من "الاختناق" لبشرى الشفاء.. حوامل يحكين رحلة تعافيهن من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

في زمن كورونا، هناك من يعانون بشدة للتعافي من الوباء لعل أبرزهم، السيدات الحوامل في ظل الخوف من التأثير على وضع الجنين.

أصيبت في الشهر التاسع

تقول ميادة رضا، متعافية من فيروس كورونا، وفقا لفيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على "فيسبوك": "في أول يوم بالشهر التاسع لحملي، شعرت بسخونية ورشح وكحة خفيفة ولم أتذوق طعم الأكل، وأبلغت الطبيبة التي أكدت لي أن ذلك أعراض كورونا، لأقوم بعزل نفسي في غرفة بمنزلي والبعد عن المحيطين بي، بالأخص بنتي فريدة".

وتضيف "ميادة"،: "من 29-5 إلى 3-6 ذهبت إلى مستشفى عزل حتى موعد الولادة، وقال لي الطبيب فور إجراء العملية: انظري إلى يسارك كي ترى طفلك"، رأيته من بعيد، وكانت أقصى أمنياتي أن أضعه بين أحضاني".

وتواصل ميادة: "بعد أسبوع المسحة التي أجريتها أنا وطفلي محمد كانت سلبية، وأريد أن أوجه رسالة للجميع أن الإصابة بكورونا أمر نستطيع التغلب عليه، شرط تناول الطعام جيدا مع الحالة النفسية الجيدة".

تعافت بعد "غيبوبة" وتنتظر توأم

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصيبت دانييل مارتن، حامل ولديها 32 عاما، بآلام في الحلق لتسوء حالتها وتصل إلى ضيق في التنفس، لتكتشف أنها لعنة فيروس كورونا.

تدهورت حالة دانييل، ليتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة، حتى دخلت في غيبوبة، استمرت عشرة أيام لتستفيق على بشرى من الأطباء، أنها تعافت من الفيروس تماما، وتنتظر ولادة توأم.

وقالت السيدة عن حالتها: "عانيت من التهاب في الحلق ثم ضيق تنفس، وبعد 6 أيام شعرت وكأنني أختنق، ثم نقلتني سيارة إسعاف للمستشفى، وبعد إجراء مسحة، كشف تشخيصي عن إصابتي بالالتهاب الرئوي الحاد، كعرض لفيروس كورونا تم وضعي على جهاز تنفس صناعي ساعدني كثيرا، حتى تعافيت".

"حامل" تعافت بالبلازما في إيطاليا

دخلت الإيطالية باميلا فينشنزي، 28 عاما، إلى المستشفى، في مدينة مانتوفا، بعد اكتشاف إصابتها في التاسع من شهر أبريل الماضي، وهي حامل بجنينها الثاني.

خلال 24 ساعة فقط، ساءت حالتها، وتم نقلها إلى قسم أمراض الرئة، حيث بدأ الأطباء علاجها مستخدمين بلازما الدم المناعية لأشخاص تعافوا من المرض، حتى تعافت تماما من الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.

وقالت باميلا فينشنزي، بعد عودتها إلى منزلها متعافية: "لقد جعلتني البلازما أولد من جديد".

نصائح للحوامل المصابات

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من جانبه يقول يحيى ديوار مدير الطواري بأحد مستشفيات العزل، وطبيب نساء توليد، وفقا لفيديو نشرته وزارة الصحة عبر فيسبوك: "مع تقديم خدمة طبية لمصابي كورونا، طلبت من وزارة الصحة إرسال الحالات الحرجة للسيدات الحوامل، كي أساعدهن على الولادة بشكل آمن".

وأضاف "يحيى": "كطبيب نساء، تعاملت مع 10 سيدات حوامل مصابات بكورونا، وأجريت لهن عمليات ولادة، كما تابعت حمل من 12 إلى 15 حالة".

وقدم الطبيب نصيحة للحوامل قائلا: "حال ظهور أعراض خفيفة لكورونا، اعزلن أنفسكن في المنزل، لأن إصابة الأم تؤثر على نسبة الأكسجين لديها وبالتبعية على الجنين، وعليها فورا الذهاب لطبيب، لأن اكتشاف الأعراض مبكرا يسهل العلاج".

من جانبه نصح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، في تصريحات لـ"الخليج 365" السيدة الحامل، بالوضع في الاعتبار هذه الاحتياطات، وهي:

- عدم التواجد في التجمعات المزدحمة.

- ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

- الخروج من المنزل للضرورة القصوى.

- النظافة الشخصية باستمرار.

- المتابعة الدورية مع الطبيب الخاص بها.

- عند ارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة في التنفس يجب التوجه للطبيب المختص فورا، ثم الذهاب للحميات لإجراء الفحوصات اللازمة.

- غسل اليدين بالماء والصابون والكلور بصفة مستمرة، وتجنب ملامسة العينين والأنف.

- الابتعاد والعزل عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد والأنفلونزا، تجنبا للإصابة بالعدوى.

- الإكثار من تناول السوائل على مدار اليوم، كالبرتقال واليوسفي والليمون.

- الإكثار من تناول العسل والأطعمة التي تحتوي على البصل والثوم.

- تناول البروتينات لتقوية جهازها المناعي.