منها سماعة الأذن.. لا تشارك هذه الأشياء مع غيرك: لحمايتك من الفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يزيد الاستخدام المتكرر لسماعات الأذن من نمو البكتيريا بالأذن، ناهيك عن أن مشاركتها مع الآخرين يرفع خطر الإصابة بالبكتيريا السيئة.

سماعة الأذن واحدة من بين الأشياء التي يجب ألا تشاركها مع الآخرين؛ حفاظا على صحتك وحمايتك من الفيروسات، وفق ما نقل "brightside".

1- القصافة:

هناك كمية كبيرة من البكتيريا والفيروسات والكائنات الدقيقة الفطرية على أصابع الإنسان وأظافره ولا يمكننا رؤيتها.

لذلك، يمكن أن تصبح مقصات الأظافر العادية ناقلا للعدوى، وبالتالي، فإن استخدام مقص أظافر شخص آخر يزيد من خطر الإصابة بالأمراض الفطرية.

2- الأقراط:

هناك العديد من الأوعية الدموية في الأذنين، لهذا من السهل جدا أن تصاب بالأمراض المنقولة بالدم ببساطة عن طريق ارتداء أقراط صديقة لكي.

3- أحمر الشفاه:

تحت سطح الشفتين توجد أوعية دموية أيضا، على استعداد لحمل كل ما تضعه على هذا الجزء من الوجه في مجرى الدم حتى الميكروبات، لذا يمكن أن ينتقل فيروس الهربس من شخص لآخر عند مشاركة بلسم أو أحمر شفاه، حتى لو لم يكن لدى الناقل أعراض واضحة للمرض.

4- ملاقط الحاجب:

تؤدي هذه الأداة إلى أمراض خطيرة في المستقبل، في مثل هذه الحالة، يمكن أن تكون الملاقط حاملة لفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" وفيروس نقص المناعة البشرية، وإذا لم يكن هناك خيار آخر سوى مشاركة ملاقط، افركهما جيدا بالكحول.

5- مزيل العرق:

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يمكن لمزيلات العرق الكروية أن تحمل عدوى خطيرة، خاصة إذا تعرضت البكتيريا لجروح صغيرة بعد الحلاقة، ومزيل العرق المعطر يخفي الرائحة فقط ولا يمنع تكاثر البكتيريا، لذلك، اختر دائما مزيلات العرق التي تحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا ولا تشاركها، حتى مع عائلتك.

6- الصابون:

تغطي الكائنات الدقيقة قطعة من الصابون بعد كل استخدام ليس فقط الميكروبات غير الضارة ولكن أيضا الفيروسات الخطيرة، والأسوأ من ذلك كله هو عندما يكمن الصابون في طبق صابون رطب، وذلك لأن الرطوبة تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات والفيروسات، ولتقليل خطر العدوى، استخدم الصابون السائل من الموزع.

7- فرش الشعر:

لا تعطي فرشاة الشعر لأي شخص ولا تستخدم فرشاة شخص آخر، حتى لا يزيد من خطر الإصابة بالطفيليات، مثل القمل والجرب وحتى عدوى المكورات العنقودية، لذا إذا كنت تشارك فرشاة شعر، فقم بتنظيفها على الفور باستخدام مطهر، وتعتبر أفضل طريقة لحماية نفسك هي عدم مشاركة فرشاة الشعر على الإطلاق.

8- المناشف:

المنشفة هي أرض خصبة للجراثيم، خاصة عندما تتدلى في الحمام ذات الرطوبة العالية، لذا إذا كانت المنشفة ذات رائحة عفنة، فهذا يعني أن هناك نموا للعفن والبكتيريا، ويمكن لهذه المنشفة أن تصيب صاحبها بالعدوى الفطرية والبكتيريا التي تسبب الطفح الجلدي وحب الشباب والتهاب الملتحمة، وللقضاء على هذا الخطر، اغسل المنشفة بعد 4-5 استخدامات واتركها تجف تماما دائما.

9- اللوف:

ليس لدى اللوف وقت للتنشيف تماما بين الاستخدامات، لذلك، يعتبر بؤرة ممتازة للجراثيم والبكتيريا مثل المناشف، لذا جفف اللوف جيدا ولا تشاركه مع أي شخص وقم بتهوية الحمام كل يوم.

10- فرش المكياج:

تجنبي مشاركة منتجات المكياج، سواء الكحل، وظلال العيون، والمسكرة، وخافي العيوب، وأحمر الشفاه، وأيضا يجب عدم إعطاء أي شخص فرش المكياج، ومن الأفضل تجنب استخدام العينات الموجودة في متاجر مستحضرات التجميل.

11-السماعات:

يمكن أن تسبب سماعات الأذن لأشخاص آخرين نموا بكتيريا في الأذنين، ما يزيد الخطر إذا كنت تستخدمها أثناء التمرين حيث تساهم الحرارة والرطوبة الإضافية في تطورها، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تشارك سماعات الرأس، فاستعد للبكتيريا مثل المكورات العقدية للدخول إلى الأذن وتسبب الالتهابات والدمامل والبثور.