إطلالات متنوعة من ديميت أوزديمير في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - ديميت أوزديمير، ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية، بدأت مجالها الفني بالرقص، وبعدها اشتهرت في العالم العربي بدورَيْها في مسلسلي "رائحة الفراولة" و"الطائر المبكر"، وحققت الكثير من النجاحات في مشوارها الفني، وعلى صعيدها الشخصي؛ تنشر ديميت الكثير من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما "إنستجرام"، حيث يتابعها من خلاله أكثر من عشرة ملايين متابع، فإليكنَّ أبرز خياراتها في عام ٢٠٢٠.



فساتين الحفلات من ديميت أوزديمير

فساتين الحفلات من ديميت أوزديمير



تفضِّل ديميت اختيار الفساتين القصيرة والشبابية في الحفلات، ومنها تألقت بفستان سماوي من المخمل المصمم من الجزء العلوي بقصة البليزر وحزام الخصر، وجاء من الأسفل بالقماش البليسيه؛ لإطلالة مرحة وراقية، وأطلّت بفستان أحمر مصمم بقصة بسيطة وجذابة، حيث جاء بطبقة قصيرة من الأمام بموديل ناعم، وصُمم من الخلف بقماش طويل وناعم، وارتدت فستانًا أسود قصيرًا مزينًا بقماشَي الساتان والمخمل المصمم بقصة ناعمة مناسبة للفتيات، واختارت فستانًا أسود قصيرًا مصممًا بقصة ناعمة ومزينًا بقماش شفاف منقط بالأسود في الجزء العلوي، ونسقت فستانًا من قماش الجينز الطويل المزين بطبعات كحلية مع بلوزة كحلية ناعمة.

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تنسيقات رياضية للشابات

تنسيقات رياضية للشابات



تهتم الفنانة التركية ديميت أوزديمير بقوامها المتناسق بشكل واضح، وقد نسقت العديد من الخيارات الأنيقة في النادي، حيث تأنقت ببنطال كحلي مع بلوزة قصيرة ومعطف باللون الأخضر الفاقع من علامة نايك؛ لإطلالة عصرية، وتجمّلت بجمبسوت قصير باللون الفوشيا المزين بسحَّاب فضي من المنتصف؛ لخيار جريء، وتزيّنت ببنطال رياضي أسود وبلوزة قصيرة سوداء مزينة بخطوط بيضاء عريضة؛ لزيّ بسيط.

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خيارات كاجوال من ديميت أوزديمير

خيارات كاجوال من ديميت أوزديمير



تعتمد الفتيات على الخيارات الكاجوال في مظهرهن اليومي، وعن ديميت؛ فظهرت بفستان أزرق قصير مزين بطبعات حمراء وبيضاء، وجاءت في إطلالة بسيطة ببنطال الجينز الواسع مع بلوزة وحذاء ذي كعب عالٍ، ويكسوهما اللون الأسود، فيما أطلّت ببنطال وبلوزة قطنيَّيْن باللون الأسود مع بلوزة بيج مفرغة؛ لمظهر ناعم وشبابي، وارتدت بنطالًا ذهبيًّا عالي الخصر مع بلوزة سوداء مصممة بأكمام طويلة شفافة ومنقطة بالأسود، وفي خيار عملي؛ نسقت تنورة قصيرة باللون البيج ومزينة بأزرار، مع بلوزة بيضاء بأكمام طويلة، وحذاء بوت عالٍ باللون الأبيض.