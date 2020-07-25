عبايات خليجية وأزياء عربية من مروة محمد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - تخرجت الفنانة السعودية مروة محمد في كلية الإعلام، وبدأت كمقدمة برامج في مدينة دبي، واستمرت لمدة عامين، ثم اتجهت لمجال التمثيل التلفزيوني، وبعدها شاركت بتجارب سينمائية مميزة، ولاهتمامها الدائم بمظهرها الأنيق والمناسب لقوامها وعمرها ومجتمعها، ولأن نساء المجتمع الخليجي حريصات على ارتداء العبايات الخليجية (ولا سيما الفتيات السعوديات)، فقد جمعنا لكُنَّ من وحيها عدة خيارات بالعبايات والأزياء العربية، فاستوحين منها ما يناسب مناسباتكنّ وشخصياتكنّ.

إطلالات العبايات الخليجية

إطلالات العبايات الخليجية



تنشر الفنانة السعودية مروة محمد الكثير من الإطلالات لها على مواقع التواصل الاجتماعي بالعبايات الخليجية، ولا سيما على "إنستجرام"، حيث يتابعها من خلاله أكثر من نصف مليون متابع، ولتنوع عبايات المحتشمة، جمعنا لكِ -عزيزتي- من وحيها عدة خيارات، منها إطلالتها بعباية سوداء مزينة بقماش رمادي وخطوط بيضاء بطريقة أنيقة وأنثوية، وظهرت بعباية زهرية مصممة بالنقوشات الزهرية العربية مع إطلالة كاجوال لأسلوب مناسب للشابات العربيات، وارتدت عباية سوداء مزينة بجيوب بقماش أسود مميز ومزين بخرز ذهبي لإطلالة فاخرة، واختارت عباية سوداء فضفاضة مصممة بموديل ناعم في أطراف الأكمام، وتأنقت بعباية سوداء بقماش الكتان البارد المصمم بحزام للخصر وبفصوص ناعمة في أطراف الأكمام والجيوب، ونسقت في إطلالتها بأحد البرامج التلفزيونية عباية سوداء مصممة بقماش أبيض في الأطراف مع مجوهرات ذهبية ناعمة.

Advertisements

تابعي المزيد:فساتين حفلات من مروة محمد..استوحي منها



خيارات الأزياء العربية من مروة محمد

خيارات الأزياء العربية من مروة محمد



تزينت مروة محمد بالكثير من الإطلالات الشبابية بالأزياء العربية، ومنها قفطان مغربي صيفي مصمم باللون المشمشي المطرز بالنقوش الملونة ورسمات الزهور لمظهر ناعم وأنيق، وأكملت مظهرها بإسورة فضية مميزة وضخمة، واعتمدت الشعر المموج ومكياج السموكي بالألوان الترابية، وفي الإطلالة الثانية تجملت بالقفطان المغربي باللون السكري المطرز بالأخضر والذهبي ومصمم بموديل ناعم مناسب للمناسبات، وأكملته بإكسسوار الشعر الذهبي لزي عربي مميز مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الزهري، وتألقت في إطلالة إماراتية بجلابية ملونة بالألوان الأساسية الخليجية كالفوشيا والأخضر والأزرق بتدرجاتها، ومُكملة بقماش شفاف أسود مطرز بالذهبي، وأكملته بمكياج خليجي ارتكز على اللون الأزرق في العينين والفوشيا في طلاء الشفتين، وتميزت بالمجوهرات الخليجية باللون الذهبي.

تابعي المزيد: عبايات محتشمة للصيف من وحي آية فوزي