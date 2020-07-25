كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - للشنط الصغيرة أناقة وجاذبية خاصة، حيث يمكن اعتمادها في مختلف المناسبات لتمنح المرأة إطلالة راقية.

تعرفي على أحدث موديلات شنط صغيرة صيحات 2020 من أشهر الماركات لتلهمك بإطلالات جذابة ومواكبة للموضة.

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شنط اليد والكتف

FENDI



برزت العديد من تصاميم الشنط الصغيرة التي يمكن حملها بكف اليد بتصاميم عصرية ولافتة للأنظار.

قدمت ماركة فندي fendi شنطة صغيرة بحزام قماش يمكن حملها باليد أو الكتف، ومزود بسلسلة ذهبية قصيرة.

كما قدمت ماركة جيادا Giada شنطة صغيرة بتصميم دائري وبقماش الشمواه باللون الأصفر، ويمكن حملها على الكتف أو في اليد.

وأعجبتنا شنطة جيل ساندر Jil Sander بالتصميم النحيف والطويل باللون الأحمر، حيث تمنح المرأة إطلالة لافتة، وخاصةً مع الأزياء بالألوان الفاتحة مثل اللون الأبيض.

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MOSCHINO

وباللون الأسود الأنيق، قدمت ماركة N21 شنطة شمواه أنيقة مزينة بسلسلة معدنية وبحزام طويل يمكن لفه حول المعصم لحملها باليد مثل العارضة.

وبنفس الطريقة، حملت عارضة موسكينو Moschino حقيبة السهرة باللون الأبيض والمزودة بسلسلة ذهبية طويلة.

وقدمت ماركة برادا Prada شنطة صغيرة باللون الأحمر تجمع بين الشمواه والجلد، وهي بحزام طويل مزين باكسسوارات ذهبية.



شنط الخصر والرقبة

MAX MARA



ظهرت صيحة شنط الخصر والرقبة بقوة هذا العام، وهي الشنط التي يتم حملها بواسطة حزام حول الخصر، أو تلتف حول الرقبة مثل القلادة.

قدمت ماركة Marco de Vincenzo شنطة الخصر الصغيرة باللون البني مع حزام رفيع يلتف حول الخصر.

وباللون البني أيضًا، قدمت ماركة ماكس مارا Max Mara حقيبة الرقبة الطويلة بحزام رفيع.

وأحببنا حقيبة موسكينو Moschino المخمل باللون الأحمر وبالتصميم الصغير، والتي اعتمدتها العارضة بطريقة الـCross.

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