إطلالات العيد للمحجبات من إسراء مصطفى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - تأنقت الفاشون بلوجر والمؤثرة في مجال الجمال والأزياء، إسراء مصطفى، بعدة إطلالات أنيقة؛ حيث تحرص على تنسيق أزيائها بما يتناسب مع لون بشرتها وقوامها وحشمتها أيضًا، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ جمعنا لكِ -عزيزتي المحجبة- عدة خيارات لفساتين وتنسيقات لتنورات مناسبة للعيد، فاستوحي منها ما يناسبكِ.



إطلالات الفساتين الناعمة للمناسبات الضخمة

خيارات الفساتين المزينة برسومات



تألقت إسراء مصطفى بعدة خيارات أنيقة لفساتين مناسبة للعيد، من خلال صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها من خلاله أكثر من ٨٠٠ ألف متابع. ومن أحدث إطلالاتها اخترنا لكنّ فستانًا سماويًّا مصممًا بأكمام منفوخة ومزينًا بقماش منقط وعدة زهور في المنطقة العلوية؛ لمظهر مناسب للحفلات الضخمة، وتجمّلت بفستان زهري واسع مزين بحزام بني للخصر، ومزيّن بالزهور في الجانب الأيمن للتصميم، وأكملته بحجاب وحذاء باللون البني، وتزيّنت بفستان أحمر فضفاض مصمم بأكمام سوداء منفوخة مزينة بالزهور الملونة؛ لإطلالة جذابة مناسبة للمناسبات الضخمة، واختارت فستانًا أسود من قماش الدانتيل المزين بحزام عريض للخصر، وأكملته بحجاب وحذاء بنييّن.

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تنسيقات التنورة للشابات

تنسيق التنورة للعيد من إسراء مصطفى



تفضّل الكثيرات من الفتيات تنسيقات التنورة في العيد، ولا سيّما عند دخوله مع فصل الصيف والأجواء الحارة، لذا نسقت إسراء مصطفى عدة تنانير مناسبة للعيد، منها تنورة سوداء واسعة ومصممة بنفشة بسيطة مع بلوزة سوداء مرسومة بالزهور الملونة، وأكملت إطلالتها بحذاء برتقالي وحجاب بنيّ، واختارت تنورة بليسيه بيضاء مع قميص بنفسجي ومعطف طويل أبيض، وتأنقت بتنورة باللون الأزرق الساطع أو المسمى بالنيلي، مع بلوزة سوداء واسعة وحجاب ملون.

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خيارات الفساتين المزينة برسومات

فساتين ناعمة للمناسبات



اعتمدت دور الموضة على إنتاج الفساتين المزينة بطبعات مميزة ومناسبة للعيد، ومنها اختارت إسراء فستانًا أبيض منقطًا بالأسود، وأكملته بحذاء رياضي أبيض مزين بالأسود وحجاب زهري؛ لمظهر شبابي، وارتدت فستانًا أسود مرسومًا بطبعات ملونة بالأحمر، ومصممًا بأكمام بيضاء منفوخة؛ لمظهر عصري، وأكملته بحجاب أحمر وحذاء أبيض ذي كعب، وأطلّت بفستان مشمشي مرسوم بالأبيض، ومصمم بقصة ناعمة للصدر وبأكمام منفوخة، وأكملته بحزام بني للخصر وحجاب وحذاء باللون البيج، وظهرت بفستان أبيض واسع مزين برسومات ملونة بالزهور، وأكملته بحجاب أخضر؛ لزيّ أنيق وبسيط.

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