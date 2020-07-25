لفات سكارف بستايلات صيفية للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - خلال فصل الصيف، ومع اشتداد الحرارة يزيد الحجاب من حرارة جسمك خصوصاً حين يغطي الرقبة. فلا مانع من أن تخرجي عن المسار اللآمن لتختاري ربطات سكارف لست متعودة عليها أو بعيدة عن تلك التقليدية الكلاسيكية التي عهدتها من قبل.

ستايلات السكارف كثيرة وعليك دمج لمساتك الخاصة بأي أسلوب تعتمدينه لتعكسي شخصيتك من خلال لوكك أيضاً.

ربطات سكارف صيفية

"الخليج 365" حمعت لك بعض الأفكار لربط السكارف خلال فصل الصيف، استوحي منها ما يناسبك.

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- السكارف الواسع على الرقبة: حين تختارين قماش حجابك منهدلة وهفهاف وناعم مثل الحرير والساتان، لفيه بالطريقة التقليدية التي تعودت عليها، ولكن بدلاً من أن تثبتيه في وسط الرقبة وتلفيه حولها، اتركيه منسدلاً ولا تثبتيه، لفيه بطريقة مفتوحة تترك متنفساً ليدخل الهواء الى جسمك عبر عنقك. طريقة سهلة ولافتة لربط الحجاب في الصيف.

السكارف الواسع على الرقبة

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- الحجاب الجانبي: إنه أسلوب يترادف بشكل مثالي مع الصيف وحر الصيف. بعد أن تثبتي الحجاب على رأسك، لفيه على جانب واحد واتركيه ينسدل، أو لطريقة أكثر عصرية وجاذبية، خدي الجانب المنسدل ولفيه على شكل ضفيرة لستايل شيك آسر.



- حجاب التوربان البسيط: التوربان هو من أكثر ستايلات الحجاب شعبية بالصيف وهذا العام اختاريه بأسلوب بسيط خالي من المبالغ لإطلالة راقية وساحرة.

حجاب التوربان



- الحجاب المفتوح: قد تكون هذه التسمية غريبة وغير مألوفة بالنسبة لك. ما هو الحجاب المفتوح قد تتسائلين؟ إنه الحجاب الذي تثبتيه على رأسك ولا تلفيه حول الرقبة، أي أن تتركيه مفتوح من الجانبين ومنسدل ومفتوح بحيث يسمح للهواء بالدخول الى جسمك عبر الرقبة بطريقة كبيرة ويمنحك ستايل يصعب مقاومته.

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