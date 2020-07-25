أجمل الأحجار الكريمة لمجوهرات العيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - لا شكّ أن الأحجار الكريمة بمختلف أنواعها وأشكالها برزت في مجوهرات عيد الأضحى لهذا الصيف لتزيدها فخامة وترفاً، فهي قطع تليق بإطلالات فاخرة وتنسجم مع المناسبات الراقية.



إطلالة الأضحى لا تشبه غيرها

سوار مرصّع بالأحجار الكريمة من بولغري Bulgari



اختاري للاحتفال بعيد الأضحى قطعة المجوهرات المزيّنة بحجر الياقوت، الزمرّد، الجمشت أو اللؤلؤ... وغيرها من الأحجار الكريمة، وبالطبع لا تنسيْ الألماس لتزيين إطلالتكِ.

إذا كنتِ من هواة لفت الانتباه والأنظار نحوكِ، لا بدّ من اختيار "البروش" لوضعه على فستان العيد أو زيّني به قميصكِ، وهو مصنوع من الذهب الأصفر ومرصّع بالألماس وحجر الياقوت وغيره من الأحجار الكريمة.

لم لا تضعين خاتماً مصنوعاً من الذهب الأبيض والمرصّع بـأحجار الألماس والزمرد، خاصة وأن ارتداءه وحده كفيل بتزيين إطلالتكِ خلال عيد الأَضحى دون إرفاقه بقطعة مجوهرات أخرى.

من القطع المميّزة التي يمكنكِ ارتداؤها خلال عيد الأضحى عقد مصنوع من الذهب الأبيض والمرصّع بالألماس وبعدّد من الأحجار الكريمة التي تتّسم بألوانها الزاهية والمرحة.

إطلالة عيد الأضحى تحتاج إلى ما يمكن أن يجعل كل سيدة متميّزة عن غيرها، لذلك لا بدّ من اختيار عقد مرصّع بأجود أنواع حبّات وأحجار الألماس النفيسة من ناحية اللون والقصّة والنقاوة، بإمكانكِ ارتدائه مع أساور وخاتماً وأقراط أذن باللون الأزرق الرائع حسب رغبتكِ.

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سحر الخواتم والسلاسل في الأضحى

خاتم مرصّع بالأحجار الكريمة من بوميلاتو Pomellato



تبقى الألوان التي تتميّز بها الأحجار الكريمة مصدر انتعاش وفرح في إطلالة كل سيدة خلال عيد الأضحى، ولعل الخواتم أكثر قطع المجوهرات التي تلفت الأنظار عندما تتزين بحجر ملوّن، فكيف إذا كان الخاتم يتمتّع بتصميم بارز وضخم.

في هذه المناسبة بإمكانكِ أن تتألّقي بخاتم مرصّع بحجر ملوّن أو أكثر من حجر؛ لتجعلي من إطلالتكِ إطلالة لافتة وغنيّة.

اختاري خاتماً مصنوعاً من الذهب الأصفر ومرصّعاً بألماس وأحجار السافير الملوّنة، أو خاتماً ساحراً مصنوعاً من الذهب الأبيض ومرصعاً بألماس ومجموعة غنيّة من الأحجار الكريمة الملوّنة.

ومن الخواتم اللافتة التي تجذب انتباه كل سيدة بأحجارها الملوّنة، تلك التي تتميّزبتصاميمها المبتكرة وغناها بالأحجار، وبالإمكان اختيار الحجر المفضلّ لديكِ والذي يعبّرعن شخصيتكِ.

لإغناء إطلالتكِ في عيد الأضحى، لا بدّ من وضع سلاسل مزيّنة بأحجار كريمة زاهية، كقلادة رقيقة أو كبيرة مع حجر الفيروز، الياقوت أو حجر التورمالين، دون أن تنسي الأقراط والسحر الذي تضيفه.

وأخيراً من الملاحظ أن السلاسل المزيّنة بأحجار كريمة زاهية سائدة بقوة خلال عيد الأضحى نظراً لهالتها الرومانسية التي لا مثيل لها.

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