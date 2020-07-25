أجمل موديلات ساعات من الذهب الأصفر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - تعتبر الكثير من السيدات أن ساعات اليد من قطع الإكسسوارات المهمة، التي لا يمكن أن تكتمل إطلالاتهن إلا بها؛ إذ تضفي عليهن قدرًا من الجاذبية والأناقة.

وتفضّل معظم السيدات التوجه لماركات عالمية لاختيار ساعات اليد؛ لضمان الحصول على إطلالات متميزة وراقية.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" عدة موديلات لساعات من الذهب الأصفر، يمكنكِ أن تستعيني بها؛ لإطلالات مميزة وأنيقة في الصيف.



ساعة سيربنتي سيدوتوري من بولغاري

ساعة سيربنتي سيدوتّوري من بولغاري



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم فخم وأنيق من بين الساعات المُصممة من الذهب الأصفر، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من بولغاري، لساعة سيربنتي سيدوتوري من الذهب الأصفر، على شكل قطرة ماء، وهي الساعة المُصممة من الذهب عيار 18 قيراطًا.

ويتمتع هذا التصميم بسوار من الذهب على شكل أنماط سداسية، وبه مشبك قابل للطي، أما علبة الساعة فتم تصميمها من الذهب الأبيض، مع طبقة مينا من الأوبالين الأبيض الفضي.

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ساعة ديور من الذهب الأصفر

ساعة ديور من الذهب الأصفر





إذا كنتِ تبحثين عن تصميم ناعم بين موديلات ساعات من الذهب الأصفر، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق، لساعة ديور من الذهب الأصفر، بتصميم دائري مرصع بالألماس الأبيض.



ويتمتع هذا التصميم بسوار عريض من الذهب الأصفر على شكل أنماط مستطيلة، وعلبة الساعة من الذهب الأصفر، مما يجعلها أكثر ملاءمة لإطلالتك المسائية.

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ساعة شانيل من الذهب الأصفر

ساعة شانيل من الذهب الأصفر



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر أناقة بين موديلات ساعات من الذهب الأصفر، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لساعة شانيل بريميير شين من الذهب الأصفر عيار 18، على شكل مستطيل مرصع بالألماس الأبيض.

ويتمتع هذا التصميم بسوار من الذهب الأصفر على شكل حلقات دائرية، وعلبة الساعة باللون الأسود.

ويمكنكِ تنسيق هذه الساعة مع إطلالة مسائية، أو سيمي فورمال؛ لاجتماعات العمل.

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ساعة كارتييه من الذهب الأصفر

ساعة كارتييه من الذهب الأصفر



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم كلاسيكي بين موديلات ساعات من الذهب الأصفر، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لساعة كارتييه بانثر من الذهب الأصفر، على شكل مربع مرصع بالألماس الأبيض.

ويتمتع هذا التصميم بسوار من الذهب الأصفر على شكل أنماط مستطيلة، وعلبة الساعة باللون الأبيض.

ويمكن تنسيق هذه الساعة الأنيقة مع مختلف الإطلالات اليومية، سواء في أوقات النهار أو الليل.

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ساعة بياجيه من الذهب الأصفر

ساعة بياجيه من الذهب الأصفر



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر فخامة وجاذبية بين موديلات ساعات من الذهب الأصفر، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لساعة بياجيه من الذهب الأصفر، على شكل بيضاوي مرصع بالألماس الأبيض.

ويتمتع هذا التصميم بسوار عريض من الذهب الأصفر، وعلبة الساعة باللون الأبيض، مما يجعلها أكثر ملاءمة للإطلالات المسائية والسهرات.

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