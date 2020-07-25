كيفية تطبيق الماسكرا على الرموش السفلية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - تجد الفتيات في بعض الأحيان صعوبة في تطبيق الماسكرا بشكل صحيح، خاصة على الرموش السفلية، ومعظمهن يكتفين بوضعها على الرموش العلوية فقط؛ خوفًا من ألَّا يطبِّقْنَها على الرموش السفلية بشكل صحيح، ولكن إذا كنتِ تبحثين عن عيون مثالية وجذابة فعليكِ تعلُّم تطبيق الماسكرا على الرموش السفلية بطريقة احترافية لا تتناثر ولا تدمِّر مكياجك.



طريقة تطبيق الماسكرا على الرموش السفلية باحترافية

تطبيق الماسكرا على الرموش السفلية



لتطبيق الماسكرا بكل احترافية، ابدئي بتسريح الرموش بالفرشاة على الرموش السفلية من الجذور حتى الأطراف بلُطْف، حيث إنها تكون رفيعة جدًّا مقارنة بالرموش العلوية، وضَعِي إسفنجة مكياج أسفل الرموش السفليّة لحماية البشرة من التلوث بالماسكرا، وابدئي بوضع برايمر الرموش قبل وضع الماسكرا، فهذه الخطوة أساسيّة للحصول على رموش طويلة وكثيفة، وبعدها طبّقي الماسكرا على أنحاء الرموش السفليّة من خلال رأس الفرشاة في حركة أفقية، وضَعِي الطبقة الأولى على جذور الرموش السّفلية ثم اتركيها حتى تجفَّ تمامًا، وضعي طبقة إضافية لتعطيها سمكًا أكثر ومظهرًا أجمل، وفي حال حدوث تكتلات أو التصاق شعيرات الرموش ببعضها فننصحك بتمشيطها باستعمال عصا ماسكرا نظيفة.



للمبتدئات.. طريقة وضع الماسكرا بالخطوات

طريقة وضع الماسكرا بالخطوات



إن كنتِ من الفتيات المهتمات بالمكياج ولم تجيدي تطبيق الماسكرا حتى الآن، فابدئي بكبس الرموش باستعمال مكبس رموش ذي نوعية جيدة، وأدخلي الرموش كاملة من جذورها في فتحته العلوية واكبسيها بنعومة ودِقَّة لعدة ثوانٍ، ثم أزيلي المكبس وحركي عصا الماسكرا داخل أنبوبها لتغطية شعيرات الماسكرا جيدًا، مع الحرص على عدم تحريكها عدّة مرات؛ حتى لا تتكتل وتجف بشكل أسرع، وتأكدي أن أسنان فرشاة الماسكرا متباعدة ورفيعة؛ لضمان عدم التكتل، ثم ضعيها على جذور الرموش بطريقة الاهتزاز؛ لضمان توزيع أكبر قدر منها على الرموش، مع تخفيف ثقل الوزن عليها، وكرري هذه العمليّة للرموش السفلية أيضًا، ويُمكن استخدام عصا أخرى تحتوي على شعيرات صغيرة؛ لأنّ شعيرات الجهة السفلية من الرموش أصغر حجمًا وكثافة، ولا تنسي تطبيق ما ذُكر أعلاه من نصائح، ومن ثَمَّ اتركي الرموش عدّة دقائق حتى تجف واكبسيها مرةً أخرى بالمكبس، وإذا رغبتِ في إظهار رموشك بشكل أكثر كثافةً فاستخدمي قلم الكحل لتحديد جفونك من الداخل، عند منبت الرموش، فهذا سيغنيك عن وضع طبقات أكثر من الماسكرا.

تابعي المزيد: مستحضرات تليق بالبشرة الحنطية