تقنيات سهلة للحصول على روج أحمر أنيق وجذاب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - لا شك أن أحمر الشفاه الأحمر هو من أكثر أنواع الروج جمالاً وجاذبية، فهو يعمل على إبراز الشفتين وجعلهما أكبر حجماً، والنتيجة مكياج أنثوي جريء ومميز. إلا أن عدم إتقان تطبيق الروج الأحمر يؤدي ال إطلالة مخيفة ومأسوية تعرضك للانتقاد. فإذا كنت من عشاق الروج الأحمر، نرصد لك في هذا المقال، تقنيات سهلة تجعلك تتقنين وضع أحمر الشفاه الأحمر بشكل صحيح.



استخدمي مقشر الشفاه

استخدمي مقشر الشفاه



إن تطبيق الروج الأحمر ليس معقداً، إنما يحتاج الى بعض الجهد. فقبل البدء بتطبيقه، احرصي على إزالة خلايا الجلد الميت والتقشرات ومنح الشفاه مظهراً متورداً من خلال تقشير شفتيك، سواء بمقشر طبيعي تصنعينه بنفسك عبر خلط السكر وزيت الزيتون وفرك الشفاه بالخليط بهدوء لدقائق معدودة، أو عبر استخدام مقشر للشفاه تشترينه من الصيدليات. لا سيما أن أحمر الشفاه الأحمر يسلط الضوء على شوائب الشفتين.



ارسمي شفتيك باستخدام قلم تحديد الشفاه

ارسمي شفتيك باستخدام قلم تحديد الشفاه



للحصول عل شفاه حمراء بارزة وأنيقة وأكبر حجماً، قومي أولاً بتحديد الشفاه باستخدام قلم تحديد الشفاه، واختاريه باللون الأحمر التوتي أو الأحمر البرتقالي، إذا كانت بشرتك بلون فاتح، وباللون الأحمر الخمري أو الداكن إذا كانت بشرتك سمراء أو داكنة.



املئي شفتيك بالروج الأحمر

املئي شفتيك بالروج الأحمر



بعد رسم الشفاه بقلم تحديد الشفاه، املئي به داخل الشفتين، فهو يساعد على ثبات الروج الأحمر لوقت أطول. من ثم، طبقي أحمر الشفاه الأحمر بلون مشابه لقلم تحديد الشفاه، واضغطي به الشفاه للحصول على مظهر طبيعي، من ثم أزيلي أي زوائد باستخدام اسفنجة تضعين عليها القليل من كريم الأساس خاصتك.

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أفضل أنواع أحمر الشفاه الأحمر



NARS Velvet Matte Lipstick Pencil in "Dragon Girl"

NARS Velvet Matte Lipstick Pencil in "Dragon Girl"



إنه قلم شفاه بلون أحمر مثالي غير لامع، وقد اكتسب قلم الشفاه هذا على مر السنين شهرة كبيرة، فهو ذات تركيبة كريمية إلا أنه يجف بسرعة ويصبح مات. يتميز بأنه يدوم طويلاً ويعمل على ترطيب شفتيك نظراً الى غناه بالفيتامين E.



MAC Cosmetics Lipstick Matte in "Ruby Woo"

MAC Cosmetics Lipstick Matte in "Ruby Woo"



أحمر الشفاه هذا من ماك يلائم مختلف ألوان البشرة، فهذا اللون الشاحب والداكن سيمنحك إطلالة جميلة ولافتة للنظر. وقد لاقى انتشاراً واسعاً منذ إطلاقه في عام 1999.



Charlotte Tilbury Hollywood Lips Liquid Lipstick in "Screen Siren"

Charlotte Tilbury Hollywood Lips Liquid Lipstick in "Screen Siren"



إنه أحمر الشفاه باللون الأحمر الكلاسيكي، الذي لن يدع شفاهك تتشقق، بل سيجعلها رطبة وناعمة على الدوام. وإضافة الى لون الأحمر الجذاب، فإن تركيبته تدوم طويلاً، وبالتالي لن تحتاجي الى تعديله إطلاقاً.

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