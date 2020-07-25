كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - تفضل الكثير من السيدات اعتماد مكياج العيون النيود في مختلف إطلالاتهن، إذ يضفي عليهن قدرا من الجاذبية والبساطة، ويمنحهن مظهرا طبيعيا.

كما اعتادت معظم الفتيات على اللجوء إليه في إطلالاتهن النهارية اليومية، وكذلك بالحفلات والسهرات المسائية.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على طريقة وضع مكياج عيون نيود لصيف 2020، يمكنك أن تتبعيها للحصول على إطلالة جذابة ومتميزة.



أولا: الأدوات المستخدمة عند وضع مكياج نيود

مكياج نيود



إذا كنت مدعوة على حفل أو سهرة، وترغبين في الظهور بإطلالة هادئة، وتريدين تطبيق مكياج بسيط، يمكنك اعتماد المكياج النيود، وعليك تحضير الأدوات التالية لاستخدامها عند وضعه:

- البرايمر.

- كريم الأساس.

- البلاشر.

- الكحل السائل الأسود أو الآيلاينر.

- الكونسيلر.

- بودرة أو قلم تحديد الحواجب.

- ماسكارا سوداء داكنة أو رموش صناعية.

- ظلال العيون بدرجات النيود المختلفة كالبيج الذهبي أو لون الكارميل، أو النيود المائل إلى الباستيل، والبرتقالي والبني.

- احمر شفاه باللون النيود.

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ثانيا: طريقة وضع مكياج عيون نيود لصيف 2020

مكياج نيود

- قبل البدء في وضع المكياج، عليك تنظيف البشرة جيدا، بالماء والغسول المناسب لها، وتجفيفها بالمنشفة.

- قومي بوضع البرايمر المناسب لبشرتك، لضمان تثبيت المكياج الذي ستطبقيه على وجهك لفترة طويلة، وانتظري بضع دقائق للتأكد من امتصاص البشرة له.

- ضعي كريم الأساس، ويفضل أن يكون أغمق من بشرتك بدرجتين، ووزعيه جيدا على بشرتك باستخدام فرشاة كريم الأساس، لإزالة أي شوائب بها.

- ضعي الكونسيلر المناسب لبشرتك، لإخفاء الهالات السوداء حول العينين، كما يمكن تطبيقه أيضا على البقع الداكنة الموجودة بالوجه والرقبة، لتوحيد لون البشرة بالكامل.

- طبقي ظلال العيون باللون النيود الفاتح على منطقة الجفن المتحرك وعلى بعد من زاوية العين كاللون البيج الذهبي، واختاري درجة أغمق قليلا ووضعها على زوايا العين الخارجية وعند كسرة الجفن كاللون البني.

- طبقي ظلال عيون النيود بدرجة فاتحة على الجفن الثابت أسفل خط الحاجب كاللون النيود المائل إلى الباستيل، ليضفي على منطقة العين إضاءة وإشراقا.

- ارسمي عينيك من الأعلى في خط رفيع عند زاوية العين الداخلية ويزداد سمكه تدريجيا حتى يصل لخارج العين، وذلك باستخدام الكحل السائل الأسود أو الآيلاينر.

- ارسمي حواجبك باستخدام قلم أو بودرة تحديد الحواجب، بملء الفراغات فقط، لتظهر بشكل أنيق وجذاب.

- كثفي رموشك بوضع الماسكارا السوداء الداكنة، ويمكنك استبدالها بالرموش الصناعية.

- ضعي بلاشر باللون النيود الأقرب للون بشرتك أو أغمق قليلا، ليضفي على إطلالتك جاذبية وجمالا.

- حددي الشفاه باللون النيود، ثم اختاري أحمر شفاه بدرجة أفتح أقرب للون الشفاه الطبيعي.

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