كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - يشكّل اختيار تسريحة الشعر تحدياً كبيراً بالنسبة الى الفتيات، فمن جهة يجب أن تكون ملائمة لعمرهنّ، ومن جهة أخرى لا تحتاج الى الكثير من الوقت والجهد، فتكون النتيجة إطلالة هادئة جداً سريعة وعملية. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر ناعمة للفتيات، لتختاري من بينها ما بناسبك.



تسريحة الضفائر الفرنسية المزدوجة

تسريحة الضفائر الفرنسية المزدوجة



إنها تسريحة ناعمة جداً ومثالية للفتيات، وتمنح الشعر استراحة من أدوات تصفيف الشعر ذات الحرارة المرتفعة. مرري القليل من زيت جوز الهند عل الشعر، لإضافة اللمعان والحيوية إليه، من ثم اقسمي شعرك الى نصفين متساويين، واجعلي كل قسم على شكل ضفيرة تنسدل على كلا الجانبين.

تابعي المزيد: صبغات شعر للبشرة الحنطية



تسريحة الشعر المستقيم الجانبية

تسريحة الشعر المستقيم الجانبية



من المعروف أن تسريحة الشعر المستقيم هي من أكثر تسريحات الشعر نعومةً وجمالاً، وملائمة جداً للفتيات، فضلاً عن أنها مناسبة لكافة الأوقات. لكن بإمكانك إضافة التميز والأناقة الى هذه التسريحة من خلال اعتمادها بشكل جانبي مزين ببعض مشابك الشعر الناعمة المناسبة لسنك.

Advertisements



تسريحة ذيل الحصان المنخفض المضفر

تسريحة ذيل الحصان المنخفض المضفر



تعد تسريحة تسريحة ذيل الحصان المنخفض المضفر، من أجمل تسريحات الشعر، فهي تمنح الفتاة مظهراً طفولياً رائعاً. افصلي شعرك الى ثلاثة أقسام واجعليه على شكل ضفيرة فرنسية من مؤخرة الرأس. لفي جزءاً من الشعر حول شريط مطاطي، وثبتيه بدبابيس صغيرة غير مرئية. ورشي القليل من رذاذ الشعر للحصول على تسريحة أنيقة لا تشوبها شائبة.



تسريحة الكعكة الملفوفة نصف المرفوعة

تسريحة الكعكة الملفوفة نصف المرفوعة



إنها تسريحة عملية جداً وتناسب الفتيات، وبالإمكان الحصول عليها خلال دقائق قليلة. اقسمي الغرة الى نصفين واسحبيهما الى الوراء على كلا الجانبين، واجعليهما على شكل ضفائر ناعمة، من ثم لفيهما في منتصف الرأس على شكل كعكة، واتركي باقي الشعر منسدلاً على الظهر.



تسريحة الكعكة العالية الفوضوية

تسريحة الكعكة العالية الفوضوية



تناسب هذه التسريحات النساء من مختلف الأعمار، لا سيما الفتيات، فهي تسريحة عملية وتلائم الأوقات كافة، إضافة الى أنها مريحة جداً. في البداية، مشطي شعرك جيداً منعاً لأي تشابك، من ثم اجمعي شعرك عند منتصف الرأس على شكل ذيل الحصان، بعدها لفيه حول القاعدة واجعليه على شكل كعكة فوضوية. واحرصي على تثبيتها بالدبابيس الناعمة.

تابعي المزيد: تسريحات شعر ناعمة للعيد من النجمات