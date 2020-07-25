المناكير النصفي أبرز صيحات الأظافر حالياً... اعتمديه في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - يعد المناكير النصفي بمختلف الألوان الحيوية والمنعشة، من أبرز صيحات الأظافر التي تحتل موقع إنستقرام في الوقت الحالي. وهو رائج بطرق مختلفة ترضي كافة أذواق النساء، حيث بإمكانك اعتماد المناكير النصفي بلون موحد، أو المناكير النصفي متعدد الألوان، الفاتحة أو الداكنة، فذلك يعود الى رغبتك. فتميّزي به خلال العيد .



وفي هذا المقال، نرصد لك طرقاً عدة لاعتماد صيحة الأظافر النصفية، التي تمنح أظافرك مظهراً شبابياً لافتاً.



المناكير النصفي متعدد الألوان

المناكير النصفي متعدد الألوان



ما يميز المناكير النصفي أنه بإمكانك اعتماده بطرق كثيرة، بما يتوافق مع أسلوبك. وترتكز موضة الأظافر هذه على ترك النصف الأول من الظفر عارياً، وتطبيق المناكير باللون الذي ترغبين فيه على النصف الثاني من الظفر، أو مقدمة الأظافر، والعكس صحيح. فإذا كنت من محبات ألوان المناكير المتعددة، وترغبين في اعتمادها في الوقت نفسه، إنما بأسلوب أنثوي مميز، نسقي المناكير بالألوان البرتقالي والأصفر والزهري والأحمر في الوقت نفسه، وطبقيها بطريقة نصفية عند مقدمة الأظافر. كذلك، بإمكانك الدمج بين ألوان المناكير التالية: الأبيض والأصفر والبرتقالي والأحمر، إضافة الى الأزرق بتدرجاته المختلفة، واحرصي على تنسيقها بأسلوب أنيق ومميز. ومن بين الألوان المميزة التي بإمكانك اعتمادها لصيحة المناكير النصفي: الأخضر بتدرجاته المختلفة، مع الأزرق الداكن والقرميدي والأصفر الهادئ. وإذا كنت من محبات المناكير الأومبري، استخدميه بأسلوب المناكير النصفي، بحيث تعتمدين ألوان الباستيل: الأزرق الفاتح والزهري والبنفسجي والأصفر...



المناكير النصفي بلون موحد

المناكير النصفي بلون موحد



إذا كنت لا تميلين الى اعتماد ألوان مناكير عدة في الوقت نفسه، بإمكانك اعتماد صيحة المناكير النصفي بألوان مناكير موحدة. حيث بإمكانك اعتماد اللون المشمشي الجذاب الذي يتناغم كثيراً مع الأجواء الصيفية المشمسة. كما بإمكانك اعتماد هذه الصيحة باستخدام المناكير الأصفر المشرق، الى جانب لمسة ذهبية رقيقة. وإضافة الى هذين اللونين، بإمكانك اعتماد لون المناكير الذي ترغبين فيه، والذي يتناغم مع لون ملابسك، اختاري مثلاً الأحمر، أو الأخضر، أو الأزرق، أو حتى الأبيض والأسود والخمري وغيرها من ألوان المناكير الجذابة. وهكذا تحصلين على مظهر أظافر في غاية الروعة ويواكب أجدد صيحات الأظافر.

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