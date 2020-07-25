مستحضرات تحافظ على نضارة الشعر

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - الحفاظ على شعر صحي ونضر ليس مسألة سهلة. إذ يعاني الشعر مشكلات كثيرة، منها الجفاف والتقصّف وفقدان اللمعان... وصولاً الى التساقط. وتلعب العوامل البيئية والعادات الخاطئة التي نمارسها دوراً في تهديد صحّته.
لكي تتفادي هذه المشكلات، إليك بعض النصائح التي عليك اتباعها للحصول على شعر صحيّ ومتألق.
1. تجنّبي أشعة الشمس
كما تحمي بشرتك من الشمس، كذلك يحتاج شعرك إلى تجنّب أشعتها الضارة. فبإمكان أشعة الشمس أن تتلف جذور الشعر، وتفقده بريقه ونضارته فيصبح خشناً وفاقداً الحيوية.
2. أكثري من شرب الماء
الماء هو أكثر ما يحتاج إليه الجسم لكي يبقى في حالة جيّدة. احرصي على تناول كميات كافية منه يومياً، بالإضافة إلى تناول المأكولات الغنيّة بالماء كالخضار (الخس، الخيار، البندورة...) . فالسوائل تحمي جسمك من الجفاف وتساعد في الحفاظ على توازنه الأمر الذي بدوره يؤثر بشكل إيجابي في صحّة شعرك.
3. اختاري المأكولات الغنيّة بالكالسيوم
اختاري مأكولات غنيّة بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم كما بالفيتامين A,B,C وE. فهي تساعد في الحفاظ على صحّة بشرتك وشعرك وتقوّي فروة الرأس. كذلك احرصي على إدخال مأكولات غنيّة بالأوميغا 3 ضمن لائحة الطعام التي تحضّرينها، كاللحوم والبيض والأسماك والجوز... فهي بدورها تساعد في تغذية الشعر والحفاظ على مظهره المشرق.
4. احمي شعرك
تشكلّ العوامل البيئية من أشعة الشمس والغبار والهواء الجاف... وغيرها، عوامل مضرة بصحة الشعر ونضارته. وكما تحتاج البشرة إلى كريمات وقاية، كذلك الأمر بالنسبة إلى الشعر. وقد أطلقت العلامات التجارية المتخصّصة في مجال العناية بالشعر مجموعة من المستحضرات بتركيبة الزيوت أو السبراي أو الأقنعة التي تحمي الشعر من التلف وتمنحه القوّة لمواجهة كل العوامل المهدّدة لصحّته.
5. الزيوت الطبيعية
حتى وإن كانت خيارات مستحضرات العناية بالشعر متوافرة لدى العلامات التجارية المختلفة وبتركيبات غنيّة وأسعار مقبولة، تبقى الحاجة إلى الزيوت الطبيعية ضرورية لتغذية شعرك. فقد أثبتت مدى فعاليتها في تنشيط الدورة الدموية وتطهير فروة الرأس وحمايتها من الالتهابات الجلدية، كما بات معلوماً قدرتها في تحفيز عملية نموّ الشعر بشكل أسرع. وفي مقدمة هذه الزيوت، زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت الأرغان.
5- اختاري المستحضرات المناسبة
بالإضافة الى كل ما سبق، هناك بعض الخطوات المكمّلة من خلال استخدام مستحضرات خاصة بالعناية بالشعر.
تابعي المزيد : ما لا تعرفينه عن فيلر الشعر
كانت هذه تفاصيل خبر مستحضرات تحافظ على نضارة الشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.