مستحضرات تحافظ على نضارة الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يوليو 2020 04:42 مساءً - الحفاظ على شعر صحي ونضر ليس مسألة سهلة. إذ يعاني الشعر مشكلات كثيرة، منها الجفاف والتقصّف وفقدان اللمعان... وصولاً الى التساقط. وتلعب العوامل البيئية والعادات الخاطئة التي نمارسها دوراً في تهديد صحّته.

لكي تتفادي هذه المشكلات، إليك بعض النصائح التي عليك اتباعها للحصول على شعر صحيّ ومتألق.



1. تجنّبي أشعة الشمس

Hair Fall Control Pantene



كما تحمي بشرتك من الشمس، كذلك يحتاج شعرك إلى تجنّب أشعتها الضارة. فبإمكان أشعة الشمس أن تتلف جذور الشعر، وتفقده بريقه ونضارته فيصبح خشناً وفاقداً الحيوية.



2. أكثري من شرب الماء

Shea Butter Fekkai



الماء هو أكثر ما يحتاج إليه الجسم لكي يبقى في حالة جيّدة. احرصي على تناول كميات كافية منه يومياً، بالإضافة إلى تناول المأكولات الغنيّة بالماء كالخضار (الخس، الخيار، البندورة...) . فالسوائل تحمي جسمك من الجفاف وتساعد في الحفاظ على توازنه الأمر الذي بدوره يؤثر بشكل إيجابي في صحّة شعرك.



3. اختاري المأكولات الغنيّة بالكالسيوم

Klorane Lait de Papyrus



اختاري مأكولات غنيّة بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم كما بالفيتامين A,B,C وE. فهي تساعد في الحفاظ على صحّة بشرتك وشعرك وتقوّي فروة الرأس. كذلك احرصي على إدخال مأكولات غنيّة بالأوميغا 3 ضمن لائحة الطعام التي تحضّرينها، كاللحوم والبيض والأسماك والجوز... فهي بدورها تساعد في تغذية الشعر والحفاظ على مظهره المشرق.

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4. احمي شعرك

Kiehl’s Olive Fruit Oil Nourishing



تشكلّ العوامل البيئية من أشعة الشمس والغبار والهواء الجاف... وغيرها، عوامل مضرة بصحة الشعر ونضارته. وكما تحتاج البشرة إلى كريمات وقاية، كذلك الأمر بالنسبة إلى الشعر. وقد أطلقت العلامات التجارية المتخصّصة في مجال العناية بالشعر مجموعة من المستحضرات بتركيبة الزيوت أو السبراي أو الأقنعة التي تحمي الشعر من التلف وتمنحه القوّة لمواجهة كل العوامل المهدّدة لصحّته.



5. الزيوت الطبيعية

Spray Solaire Huile Embellissante Clarins



حتى وإن كانت خيارات مستحضرات العناية بالشعر متوافرة لدى العلامات التجارية المختلفة وبتركيبات غنيّة وأسعار مقبولة، تبقى الحاجة إلى الزيوت الطبيعية ضرورية لتغذية شعرك. فقد أثبتت مدى فعاليتها في تنشيط الدورة الدموية وتطهير فروة الرأس وحمايتها من الالتهابات الجلدية، كما بات معلوماً قدرتها في تحفيز عملية نموّ الشعر بشكل أسرع. وفي مقدمة هذه الزيوت، زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت الأرغان.



5- اختاري المستحضرات المناسبة

Phytoplage Phyto Paris



بالإضافة الى كل ما سبق، هناك بعض الخطوات المكمّلة من خلال استخدام مستحضرات خاصة بالعناية بالشعر.

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