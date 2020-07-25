تاتو ولوك طبيعي.. رواد السوشيال يعيدون نشر صور منة شلبي منذ 9 سنوات: "متغيرتش"

لايف ستايل

انشترت مؤخرا مجموعة من الصور للفنانة منة شلبي، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة، حيث شاركها رواد "السوشيال ميديا" عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ارتدت منة شلبي، فستانا باللون الأبيض، ستايل "درابيه"، و"أوفشلودرز"، كشف عن كتفيها، و"باكلس" كشف عن ظهرها.

واختارت "منة" مكياجا بسيطا، حيث وضعت ملمع شفاه مع كحل وماسكرا، وتسريحة شعر يونانية، حيث رفعت شعرها المضفر لأعلى، ليظهر ستايل الفستان الجذاب.

أظهر الفستان كذلك التاتو على ظهرها، وهو عبارة عن علامة الكريز الأحمر الشهيرة، ووأظهرت الصور كذلك تاتو على يديها.

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وتلك الصور ليست جديدة، فهي تعود للعام 2012، أثناء مشاركة منة شلبي، مع يسري نصرالله، وناهد السباعي، وباسم سمرة، في مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ65، وذلك لعرض فيلم "بعد الموقعة"، خلال المهرجان.

الصور تنتشر حاليا بشدة بين رواد فيس بوك، الذين أبدوا إعجابهم بإطلالة نجمتهم المفضلة، خاصة أن شكلها لم يتغير كثيرا رغم مرور 9 سنوات.

واحتفلت الفنانة منة شلبي، بعيد ميلادها الـ38، يوم 22 يوليو الجاري، وشاركها الاحتفال عدد من نجوم الفن والمشاهير، أبرزهم غادة عادل وتامر حبيب.