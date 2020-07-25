سوسن بدر تنصح متابعيها بالالتزام بالكمامة: بتخنق بس صحتكم بالدنيا

علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة سوسن بدر، نصائح لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشاركت الفنانة صورة لها برفقة خبير التجميل والمصور الفوتوغرافي رشاد، وظهرا وهما يرتديان الكمامة الواقية، وأرفقت تعليقًا على الصورة قالت خلاله: "عصابة حمادة وتوتو، ينفع كده؟ يا ريت نكون كلنا ملتزمين بالكمامة وغسل الأيدين.. أنا عارفة إنها صعبة جدا وبتخنق بس معلش.. صحتكم بالدنيا".

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وكانت الفنانة كشفت عن موقف مرت به أثناء تصوير مسلسل "أبو العروسة"، عندما قرأت تفاصيل أحد المشاهد لمؤلف العمل الشاب هاني كمال، حيث غلب على المشهد الطابع الرومانسي، فطلبت منه أن يتركها تجسده بعفوية وإذا اُعجب به يتم الأخذ به، وإذا لم يعجبه يتم الأخذ بما هو مكتوب.

وتابعت: "قالي حاضر لأنه ديموقراطي وسابني وعملته بطريقتي".